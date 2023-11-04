https://sputnikarabic.ae/20231104/سلطات-دونيتسك-تكشف-وجود-شرخ-بين-زيلينسكي-ووزير-دفاعه-1082811253.html
سلطات دونيتسك تكشف وجود "شرخ" بين زيلينسكي ووزير دفاعه
سلطات دونيتسك تكشف وجود "شرخ" بين زيلينسكي ووزير دفاعه
أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن الانقسام بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T14:48+0000
2023-11-04T14:48+0000
2023-11-04T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف غاغين لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانقسام بين زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني يزداد عمقًا، والآن أجرى زالوجني مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، مفادها أنه حتى طائرات "إف-16"، والتي قد يزود الاتحاد الأوروبي والناتو بها أوكرانيا، سوف تكون عديمة الفائدة نظرا لحقيقة أن روسيا قامت بتحديث أنظمتها "إس- 400".وفي وقت سابق، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني العام الحالي، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني كبديل مناسب.وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مرشح-رئاسي-أمريكي-يكشف-وجود-خطة-سلام-سرية-لأوكرانيا-يناقشها-الغرب-1082795725.html
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روسيا, العالم
سلطات دونيتسك تكشف وجود "شرخ" بين زيلينسكي ووزير دفاعه
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أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن الانقسام بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أصبح أعمق مما سبق.
وأضاف غاغين لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانقسام بين زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني يزداد عمقًا، والآن أجرى زالوجني مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، مفادها أنه حتى طائرات "إف-16"، والتي قد يزود الاتحاد الأوروبي والناتو بها أوكرانيا، سوف تكون عديمة الفائدة نظرا لحقيقة أن روسيا قامت بتحديث أنظمتها "إس- 400".
كما أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن تصريحات زالوجني حول "الحاجة إلى كبح الهجوم المضاد الأوكراني، والمضي في موقف دفاعي والحفاظ على ما تبقى من الجيش الأوكراني".
وفي وقت سابق، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني العام الحالي، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني كبديل مناسب.
وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.