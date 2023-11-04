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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/سلطات-دونيتسك-تكشف-وجود-شرخ-بين-زيلينسكي-ووزير-دفاعه-1082811253.html
سلطات دونيتسك تكشف وجود "شرخ" بين زيلينسكي ووزير دفاعه
سلطات دونيتسك تكشف وجود "شرخ" بين زيلينسكي ووزير دفاعه
أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن الانقسام بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T14:48+0000
2023-11-04T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف غاغين لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانقسام بين زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني يزداد عمقًا، والآن أجرى زالوجني مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، مفادها أنه حتى طائرات "إف-16"، والتي قد يزود الاتحاد الأوروبي والناتو بها أوكرانيا، سوف تكون عديمة الفائدة نظرا لحقيقة أن روسيا قامت بتحديث أنظمتها "إس- 400".وفي وقت سابق، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني العام الحالي، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني كبديل مناسب.وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مرشح-رئاسي-أمريكي-يكشف-وجود-خطة-سلام-سرية-لأوكرانيا-يناقشها-الغرب-1082795725.html
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روسيا, العالم

سلطات دونيتسك تكشف وجود "شرخ" بين زيلينسكي ووزير دفاعه

14:48 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن الانقسام بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أصبح أعمق مما سبق.
وأضاف غاغين لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانقسام بين زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني يزداد عمقًا، والآن أجرى زالوجني مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، مفادها أنه حتى طائرات "إف-16"، والتي قد يزود الاتحاد الأوروبي والناتو بها أوكرانيا، سوف تكون عديمة الفائدة نظرا لحقيقة أن روسيا قامت بتحديث أنظمتها "إس- 400".
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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06:59 GMT

كما أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن تصريحات زالوجني حول "الحاجة إلى كبح الهجوم المضاد الأوكراني، والمضي في موقف دفاعي والحفاظ على ما تبقى من الجيش الأوكراني".

وفي وقت سابق، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني العام الحالي، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الغرب يعد بديلا لفلاديمير زيلينسكي، وذلك بالنظر إلى القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني كبديل مناسب.
وقال روغوف بهذا الصدد: "الغرب يراهن على زالوجني ويعده كبديل لزيلينسكي ولهذا السبب تظهر منشورات تصريحات زالوجني في الصحافة الغربية، حيث يقدم تقييمات واضحة وكافية لما يحدث على خط المواجهة.
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