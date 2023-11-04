https://sputnikarabic.ae/20231104/عمرو-الليثي-لـسبوتنيك-إسرائيل-تغتال-الكلمة-الحرة-1082804149.html

عمرو الليثي لـ"سبوتنيك": إسرائيل تغتال الكلمة الحرة

عمرو الليثي لـ"سبوتنيك": إسرائيل تغتال الكلمة الحرة

أعلنت لجنة حماية الصحفيين، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 36 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T11:35+0000

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2023-11-04T11:35+0000

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وأضافت في بيان: "حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 36 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين ما يقدر بـ 10,000 قتيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".وأشارت اللجنة إلى مقتل 31 صحفيا فلسطينيا من إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع."إسرائيل تغتال الكلمة الحرة"قال عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن إسرائيل تغتال الكلمة الحرة: "إسرائيل تغتال الكلمة الحرة، وللأسف الشديد ما حدث أول أمس من اغتيال للزميل الصحفي مراسل التلفزيون الفلسطيني، أحمد أبو حطب، في أراضي غزة هو وأسرته ( 11 فردا) تم اغتيالهم وقتلهم في هذه الجريمة النكراء البشعة، بقصف للطيران الإسرائيلي لخان يونس".وأنا كرئيس لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أتقدم بخالص العزاء لأسرة الإعلامي العربي والفلسطيني، وأندد بتلك الجريمة النكراء وقتل الكلمة الحرة، التي تتمثل باستشهاد المراسل أبو حطب وأسرته.واختتم: "أناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الهجمات البربرية الهمجية المجرمة والممنهجة التي تهدف في المقام الأول من النيل بالإعلاميين والمراسلين وعدم السماح لهم بأداء عملهم بشكل مهني في ظل غياب إعلامي دولي لنقل الحقائق وتزوير الحقائق على أرض فلسطين من قبل إعلام غربي مع التأكيد أيضا على الحفاظ على أرواح الفلسطينيين والعمل على المحافظة على سلامة الزملاء الصحفيين الذين يؤدون عملهم في ظل ظروف شديدة الصعوبة"."إسرائيل تشن حربا شاملة ضد الصحفيين"تحدث نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، لـ"سبوتنيك"، عن ظروف ووضع الصحفيين في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، قائلا: "استشهد أكثر من 26 صحفيا وأكثر من 10 أشخاص من العاملين في وسائل الإعلام، بالإضافة لـ 55 مؤسسة تم تدميرها من قبل الاحتلال، وحوالي 22 إذاعة في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب استهدافها بالقصف وعدم وجود الوقود لعمل المولدات الكهربائية وعدم وجود اتصالات وإنترنت بالإضافة لقصف منازل الصحفيين واستشهاد بعض عائلاتهم وهذا عطّل عمل كل الإذاعات في القطاع".وأرجع السبب لاستهداف الصحفيين إلى "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد لرواية الشعب الفلسطيني أن تصل للعالم وتريد لرواية الكذب والتضليل الإسرائيلية للمجتمع الدولي والإعلام أن تستمر ولذلك تستهدف الصحفيين".وأشار أبو بكر لمسألة أخرى ممثلة بالتحريض الذي تشنه إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الصحفيينوأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

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https://sputnikarabic.ae/20231104/الأكثر-دمويةنقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-كارثة-الإعلام-في-غزة-1082803038.html

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