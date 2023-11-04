https://sputnikarabic.ae/20231104/غالانت-إذا-ارتكب-نصر-الله-خطأ-سيحسم-مصير-لبنان-1082810974.html
غالانت: إذا ارتكب نصر الله خطأ "سيحسم مصير لبنان"
غالانت: إذا ارتكب نصر الله خطأ "سيحسم مصير لبنان"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه حال ارتكب الأمين العام لـ حزب الله" حسن نصر الله "خطأ" فسوف يحسم مصير لبنان. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T14:41+0000
2023-11-04T14:41+0000
2023-11-04T14:41+0000
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جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه غالانت على الحدود الشمالية لإسرائيل في مقر الفرقة 146، وفق هيئة البث الرسمية.وقال غالانت: "نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة. لسنا مهتمين بالدخول في حرب في الشمال".ومضى مهددًا الأمين العام لـ "حزب الله: "يحيى السنوار (رئيس حركة "حماس" في غزة) ارتكب خطأ وحسم مصير حماس. إذا ارتكب نصر الله ذلك "خطأ - سيحسم مصير لبنان".وأضاف: "سلاح الجو الإسرائيلي يحافظ على قوته القصوى في مواجهة حزب الله".وبالتزامن مع الحرب على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/نصر-الله-كل-الاحتمالات-والخيارات-في-جبهتنا-اللبنانية-مفتوحة-1082787977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله, العالم, أخبار المناخ في العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله, العالم, أخبار المناخ في العالم
غالانت: إذا ارتكب نصر الله خطأ "سيحسم مصير لبنان"
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه حال ارتكب الأمين العام لـ حزب الله" حسن نصر الله "خطأ" فسوف يحسم مصير لبنان.
جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه غالانت على الحدود الشمالية لإسرائيل في مقر الفرقة 146، وفق هيئة البث الرسمية.
وقال غالانت: "نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة. لسنا مهتمين بالدخول في حرب في الشمال".
ومضى مهددًا الأمين العام لـ "حزب الله
: "يحيى السنوار (رئيس حركة "حماس" في غزة) ارتكب خطأ وحسم مصير حماس. إذا ارتكب نصر الله ذلك "خطأ - سيحسم مصير لبنان".
وأضاف: "سلاح الجو الإسرائيلي يحافظ على قوته القصوى في مواجهة حزب الله".
وبالتزامن مع الحرب على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.