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قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة في مخيم جباليا... فيديو
قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة في مخيم جباليا... فيديو
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T09:57+0000
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في سياق متصل، وردت أنباء إلى الوزارة الفلسطينية تفيد بسقوط "شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة"، صباح اليوم السبت، حسبما نقل موقع "مصراوي".كما سقط نحو 50 قتيل وجريح، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة، وكذلك استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة بداخلها نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.وتجدد قصف قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، على عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة.أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الجيش الإسرائيلي أغار على حي النصر غربي غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.وتم استهداف منازل المواطنين في مناطق بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، بالإضافة إلى حي التفاح شرقي المدينة، وفقا لـ"وفا".لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.
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العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة في مخيم جباليا... فيديو

09:57 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.
في سياق متصل، وردت أنباء إلى الوزارة الفلسطينية تفيد بسقوط "شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة"، صباح اليوم السبت، حسبما نقل موقع "مصراوي".
كما سقط نحو 50 قتيل وجريح، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة، وكذلك استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة بداخلها نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.
وتجدد قصف قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، على عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الجيش الإسرائيلي أغار على حي النصر غربي غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وتم استهداف منازل المواطنين في مناطق بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، بالإضافة إلى حي التفاح شرقي المدينة، وفقا لـ"وفا".
لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.
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