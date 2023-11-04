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https://sputnikarabic.ae/20231104/قطر-ترد-على-تهديد-عضو-في-لجنة-الاستخبارات-الأمريكية-لها-بشأن-حماس-فيديو-1082795221.html
قطر ترد على تهديد عضو في لجنة الاستخبارات الأمريكية لها بشأن "حماس"... فيديو
قطر ترد على تهديد عضو في لجنة الاستخبارات الأمريكية لها بشأن "حماس"... فيديو
هدد عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، والتز بريس، تركيا وقطر، بأنهما سوف تشعران بتداعيات الصراع "إذا لمست شعرة واحدة" من الرهائن... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:49+0000
2023-11-04T06:49+0000
قطر
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وقال بريس في مقابلة تلفزيونية: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم".من جانبها، ردت سفارة قطر في أمريكا بتدوينة على صفحتها في منصة "إكس"، قائلة: "نستغرب قيام (لجنة الاستخبارات الأمريكية) بالترويج لمعلومات مضللة على حسابهم الرسمي".وتابعت في تدوينة أخرى: "لا يؤدي هذا إلى نتائج عكسية لجهود قطر في المفاوضات الجارية فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا مباشرا لحليف الولايات المتحدة". ولفتت إلى أن "نشر هذه الروايات الكاذبة يخلق عقبات أمام جهود الوساطة البناءة".وكانت قطر قد أكدت في وقت سابق على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن مفاوضات الرهائن التي تجريها مستمرة على الرغم من التصعيد على الأرض، لكن الجهود أصبحت أكثر صعوبة.وشددت على أن فريق العمل المسؤول عن التوسط في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس "يعمل على مدار الساعة"، وأن التصعيد على الأرض يجعل الوضع "أكثر صعوبة إلى حد كبير".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى

قطر ترد على تهديد عضو في لجنة الاستخبارات الأمريكية لها بشأن "حماس"... فيديو

06:49 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / Karim Jaafar مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر.
مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / Karim Jaafar
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هدد عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، والتز بريس، تركيا وقطر، بأنهما سوف تشعران بتداعيات الصراع "إذا لمست شعرة واحدة" من الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى "حماس" في غزة.
وقال بريس في مقابلة تلفزيونية: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم".

وأضاف: "إذا لمست شعرة رأس أمريكي، فسيشعرون جميعا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها".

من جانبها، ردت سفارة قطر في أمريكا بتدوينة على صفحتها في منصة "إكس"، قائلة: "نستغرب قيام (لجنة الاستخبارات الأمريكية) بالترويج لمعلومات مضللة على حسابهم الرسمي".

وأضافت: "علما أن المكتب السياسي لحماس في قطر تم افتتاحه بناء على طلب أمريكي لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".

وتابعت في تدوينة أخرى: "لا يؤدي هذا إلى نتائج عكسية لجهود قطر في المفاوضات الجارية فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا مباشرا لحليف الولايات المتحدة".
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ولفتت إلى أن "نشر هذه الروايات الكاذبة يخلق عقبات أمام جهود الوساطة البناءة".
وكانت قطر قد أكدت في وقت سابق على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن مفاوضات الرهائن التي تجريها مستمرة على الرغم من التصعيد على الأرض، لكن الجهود أصبحت أكثر صعوبة.
وشددت على أن فريق العمل المسؤول عن التوسط في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس "يعمل على مدار الساعة"، وأن التصعيد على الأرض يجعل الوضع "أكثر صعوبة إلى حد كبير".
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
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يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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