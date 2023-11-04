https://sputnikarabic.ae/20231104/كوريا-الشمالية-تتهم-أمريكا-بالتورط-في-جرائم-حرب-بشعة-تسببت-في-مذبحة-لعرب-أبرياء-1082802390.html

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالتورط في "جرائم حرب بشعة تسببت في مذبحة لعرب أبرياء"‏

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالتورط في "جرائم حرب بشعة تسببت في مذبحة لعرب أبرياء"‏

أكدت كوريا الشمالية أنه على الرغم من تحدث أمريكا عن منع تصعيد الوضع في قطاع غزة، إلا أن ‏نيتها الحقيقية هي رعاية ودعم الهجوم العسكري الإسرائيلي "المتهور" على... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T10:30+0000

2023-11-04T10:30+0000

2023-11-04T10:30+0000

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جاء ذلك في بيان باللغة الإنجليزية، أمس الجمعة، صادر عن لجنة الحقوقيين الكورية الشمالية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.كما اتهمت اللجنة أمريكا بالتورط في "جرائم حرب بشعة تؤدي إلى مذبحة للعرب الأبرياء" من خلال تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها المستمرة ضد حركة "حماس" الفلسطينية.وكان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، نفى تقارير تزعم تزويد بيونغ يانغ حركة "حماس" الفلسطينية بالأسلحة، ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها"، متهما واشنطن بالسعي لتحويل اللوم في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى دولة ثالثة.وفي الشهر الماضي، اتهمت كوريا الشمالية، أمريكا بالوقوف وراء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، معتبرةً أن واشنطن مسؤولة "بالكامل" عن هذه المأساة.كما اعترضت كوريا الشمالية على استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة الأسبوع الماضي، إذ عارضت أمريكا هذا الإجراء، مشيرةً إلى أن المشروع فشل في ذكر "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية" وشنت قصفا عنيفا غير مسبوق على قطاع غزة مما خلّف الآلاف من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

https://sputnikarabic.ae/20231101/كوريا-الشمالية-نرفض-مزاعم-استخدام-أسلحتنا-في-غزة-1082690516.html

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