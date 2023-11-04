https://sputnikarabic.ae/20231104/ماذا-تتوقع-من-القمة-العربية-الطارئة-المقرر-عقدها-يوم-11-نوفمبر-الجاري-في-السعودية-بشأن-فلسطين؟--1082803661.html
ماذا تتوقع من القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر الجاري في السعودية بشأن فلسطين؟
ماذا تتوقع من القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر الجاري في السعودية بشأن فلسطين؟
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في وقت سابق، تلقيها طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:27+0000
2023-11-04T11:27+0000
2023-11-04T11:27+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري".وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أفادت بأنها قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
ماذا تتوقع من القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر الجاري في السعودية بشأن فلسطين؟
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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في وقت سابق، تلقيها طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري".
وتباينت الآراء حول النتائج والقرارات التي قد تخرج بها هذه القمة التي ستعقد في الرياض. برأيك، ما هي القرارات التي قد تخرج من القمة المرتقبة؟
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أفادت بأنها قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.