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https://sputnikarabic.ae/20231104/ماينز-الألماني-يفسخ-عقد-اللاعب-ذي-الأصول-المغربية-أنور-الغازي-لإصراره-على-التضامن-مع-فلسطين-1082801724.html
"ماينز" الألماني يفسخ عقد اللاعب ذي الأصول المغربية أنور الغازي لإصراره على التضامن مع فلسطين
"ماينز" الألماني يفسخ عقد اللاعب ذي الأصول المغربية أنور الغازي لإصراره على التضامن مع فلسطين
أعلن نادي "ماينز" الألماني، فسخ عقد لاعبه الهولندي أنور الغازي بصفة نهائية، وذلك بسبب منشورات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي حرص فيها على إظهار دعمه... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T10:18+0000
2023-11-04T10:18+0000
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وقال "ماينز"، في بيان له، إنه "أنهى علاقته التعاقدية مع أنور الغازي بشكل فوري، ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".وكان الهولندي أنور الغازي صاحب الأصول المغربية، قد عبر عن دعمه لفلسطين ضد إسرائيل.وقرر "ماينز" إبعاد اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عن التدريبات، قبل أن يوافق على عودته، مشيرًا إلى اعتذاره عن دعم القضية الفلسطينية، وهو ما نفاه اللاعب.وانتقل أنور الغازي لصفوف فريق "ماينز" الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وخاض 3 مباريات فقط، لم يسجل خلالها أي هدف وقدم تمريرة حاسمة "أسيست" وحيدة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية" وشنت قصفا عنيفا غير مسبوق على قطاع غزة مما خلّف الآلاف من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, رياضة, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, أخبار المغرب اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, رياضة, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, أخبار المغرب اليوم

"ماينز" الألماني يفسخ عقد اللاعب ذي الأصول المغربية أنور الغازي لإصراره على التضامن مع فلسطين

10:18 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
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أعلن نادي "ماينز" الألماني، فسخ عقد لاعبه الهولندي أنور الغازي بصفة نهائية، وذلك بسبب منشورات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي حرص فيها على إظهار دعمه للقضية الفلسطينية.
وقال "ماينز"، في بيان له، إنه "أنهى علاقته التعاقدية مع أنور الغازي بشكل فوري، ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان الهولندي أنور الغازي صاحب الأصول المغربية، قد عبر عن دعمه لفلسطين ضد إسرائيل.
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"أنا لاعب أساسي"... هل تبعث مصر رسائل مشفرة إلى طرف محدد بدعمها لقطاع غزة
18 مايو 2021, 15:11 GMT
وقرر "ماينز" إبعاد اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عن التدريبات، قبل أن يوافق على عودته، مشيرًا إلى اعتذاره عن دعم القضية الفلسطينية، وهو ما نفاه اللاعب.
وانتقل أنور الغازي لصفوف فريق "ماينز" الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وخاض 3 مباريات فقط، لم يسجل خلالها أي هدف وقدم تمريرة حاسمة "أسيست" وحيدة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية" وشنت قصفا عنيفا غير مسبوق على قطاع غزة مما خلّف الآلاف من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.
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