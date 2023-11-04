https://sputnikarabic.ae/20231104/متظاهرون-في-أمريكا-يحاولون-منع-سفينة-حربية-من-التوجه-لإسرائيل-فيديو-1082802841.html
متظاهرون في أمريكا يحاولون منع سفينة حربية من التوجه لإسرائيل... فيديو
متظاهرون في أمريكا يحاولون منع سفينة حربية من التوجه لإسرائيل... فيديو
اعترض متظاهرون مؤيدون لفلسطين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية في ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:00+0000
2023-11-04T11:00+0000
2023-11-04T11:00+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية من مغادرة كاليفورنيا، صباح الجمعة. وأضافت الصحيفة أن المحتجين قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية.وفي مقطع فيديو يظهر عدة محتجين وهم يتسلقون سلّما على متن السفينة "إم في كيب أورلاندو"، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة "الجبناء".وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: "جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية"، وذلك بسبب دعم الرئيس الأمريكي لإسرائيل.فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.لكن مسؤولين أمريكيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات.وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة "هدن إنسانية" تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
متظاهرون في أمريكا يحاولون منع سفينة حربية من التوجه لإسرائيل... فيديو
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اعترض متظاهرون مؤيدون لفلسطين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية في ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، فإن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية من مغادرة كاليفورنيا، صباح الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن المحتجين قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية.
وفي مقطع فيديو يظهر عدة محتجين وهم يتسلقون سلّما على متن السفينة "إم في كيب أورلاندو"، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة "الجبناء".
وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: "جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية"، وذلك بسبب دعم الرئيس الأمريكي لإسرائيل.
فيما ذكرت
وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.
لكن مسؤولين أمريكيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات.
وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة "هدن إنسانية" تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.