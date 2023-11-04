https://sputnikarabic.ae/20231104/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-ثان-اليوم-على-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا--عاجل-1082816182.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي ثان اليوم على قاعدة أمريكية شرقي سوريا- عاجل
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي ثان اليوم على قاعدة أمريكية شرقي سوريا- عاجل
أفاد مراسل سبوتنيك بحدوث انفجار ضخم، اليوم السبت، هز قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، هو الثاني من نوعه. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T17:21+0000
2023-11-04T17:21+0000
2023-11-04T17:41+0000
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وتزايدت الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم، في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، أن انفجارا ضخما سُمع، مساء السبت 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، جنوبي محافظة الحسكة، واستهدف قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي، 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.وأكدت المصادر استهداف القاعدة بصاروخ على الأقل مجهول المصدر، وعليه أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود، وتحليق للطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وهو الهجوم الصاروخي الثاني الذي تتعرض له القاعدة المذكورة.وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضًا عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية، منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.
https://sputnikarabic.ae/20231104/نتنياهو-يرفض-طلبا-أمريكيا-بهدنة-مؤقتة-والفصائل-الفلسطينية-تصد-التوغل-الإسرائيلي-في-غزة-1082815046.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي ثان اليوم على قاعدة أمريكية شرقي سوريا- عاجل
17:21 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 17:41 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل سبوتنيك بحدوث انفجار ضخم، اليوم السبت، هز قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، هو الثاني من نوعه.
وتزايدت الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم، في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، أن انفجارا ضخما سُمع، مساء السبت 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، جنوبي محافظة الحسكة، واستهدف قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي، 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.
وأكدت المصادر استهداف القاعدة بصاروخ على الأقل مجهول المصدر، وعليه أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود، وتحليق للطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وهو الهجوم الصاروخي الثاني الذي تتعرض له القاعدة المذكورة.
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضًا عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية، منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.