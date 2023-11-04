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https://sputnikarabic.ae/20231104/مرشح-رئاسي-أمريكي-يكشف-وجود-خطة-سلام-سرية-لأوكرانيا-يناقشها-الغرب-1082795725.html
مرشح رئاسي أمريكي يكشف وجود "خطة سلام سرية" لأوكرانيا يناقشها الغرب
مرشح رئاسي أمريكي يكشف وجود "خطة سلام سرية" لأوكرانيا يناقشها الغرب
أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، أن قيادات الدول الغربية، من وراء الكواليس، بدأت مناقشة شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:59+0000
2023-11-04T06:59+0000
العالم
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وقال راماسوامي على موقع "إكس": "المؤسسة الحاكمة تشوه سمعتي لقولي هذا (الاتفاق على السلام مع روسيا)، لكن يبدو أنهم اعترفوا خلف الأبواب المغلقة بالحاجة إلى معاهدة سلام".وأكد راماسوامي أنه في حال فوزه في الانتخابات، فإنه سيعرض على روسيا صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في الناتو وتجميد خطوط الترسيم الحالية (للمناطق) مقابل كسر التحالف بين موسكو وبكين.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام. وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، قد وصل إلى طريق مسدود. كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مكتب-زيلينسكي-يهاجم-قائد-القوات-الأوكرانية-بسبب-تصريحات-أدت-لانقسام-خطير-1082794748.html
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العالم
العالم

مرشح رئاسي أمريكي يكشف وجود "خطة سلام سرية" لأوكرانيا يناقشها الغرب

06:59 GMT 04.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، أن قيادات الدول الغربية، من وراء الكواليس، بدأت مناقشة شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال راماسوامي على موقع "إكس": "المؤسسة الحاكمة تشوه سمعتي لقولي هذا (الاتفاق على السلام مع روسيا)، لكن يبدو أنهم اعترفوا خلف الأبواب المغلقة بالحاجة إلى معاهدة سلام".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"
06:14 GMT
وأكد راماسوامي أنه في حال فوزه في الانتخابات، فإنه سيعرض على روسيا صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في الناتو وتجميد خطوط الترسيم الحالية (للمناطق) مقابل كسر التحالف بين موسكو وبكين.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام.
وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، قد وصل إلى طريق مسدود. كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
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