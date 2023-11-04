https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-الولايات-المتحدة-مستعدة-لكل-سيناريوهات-التوسع-المحتمل-للصراع-الإسرائيلي-1082792084.html

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للصراع الإسرائيلي

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للصراع الإسرائيلي

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لأي توسع محتمل للصراع بين إسرائيل ومسلحي حماس الفلسطينية. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T00:58+0000

2023-11-04T00:58+0000

2023-11-04T00:58+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة يوم الجمعة، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك تغييرات في وضع الردع، في محاولة لاحتواء الصراع.لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين.وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.

https://sputnikarabic.ae/20231104/طيران-الجيش-الإسرائيلي-يجدد-قصفه-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1082791846.html

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العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم