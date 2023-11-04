https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-الولايات-المتحدة-مستعدة-لكل-سيناريوهات-التوسع-المحتمل-للصراع-الإسرائيلي-1082792084.html
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للصراع الإسرائيلي
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للصراع الإسرائيلي
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لأي توسع محتمل للصراع بين إسرائيل ومسلحي حماس الفلسطينية. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T00:58+0000
2023-11-04T00:58+0000
2023-11-04T00:58+0000
العالم
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_2865baf0ee6d85014ec734af419a5b1e.jpg
وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة يوم الجمعة، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك تغييرات في وضع الردع، في محاولة لاحتواء الصراع.لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين.وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20231104/طيران-الجيش-الإسرائيلي-يجدد-قصفه-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1082791846.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_d8e13a27c56bb38447876c02eca4e52a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للصراع الإسرائيلي
تابعنا عبر
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لأي توسع محتمل للصراع بين إسرائيل ومسلحي حماس الفلسطينية.
وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة يوم الجمعة،
"أعتقد أن العمل على احتواء هذا الصراع... كان أولوية قصوى بالنسبة لنا".. "سأقول فقط إننا مستعدون ومستعدون لأي شيء قد يأتي
".
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك تغييرات في وضع الردع، في محاولة لاحتواء الصراع.
لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين.
وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.
وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.