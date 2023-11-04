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https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-واشنطن-لا-ترى-في-خطاب-نصر-الله-ما-يشير-إلى-نية-فتح-جبهة-جديدة-ضد-إسرائيل-1082791681.html
مسؤول أمريكي: واشنطن لا ترى في خطاب نصر الله ما يشير إلى نية فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل
مسؤول أمريكي: واشنطن لا ترى في خطاب نصر الله ما يشير إلى نية فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل
أكد مسؤول أمريكي أن خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم يتضمن ما يشير إلى استعداد الحزب لفتح جبهة جديدة على إسرائيل. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T00:35+0000
2023-11-04T00:35+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين، "فيما يتعلق بخطاب نصر الله.. أعتقد أن الخطاب حسب فهمي كان نوعا ما مطابقا لما توقعناه.. لا أعتقد أن الخطاب يشير إلى بداية فتح جبهة جديدة من الشمال أو أي شيء من هذا القبيل".وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال نصر الله في خطاب له: "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال ضد الصهاينة"، مشيرا إلى أن المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي، على حد قوله.وشدد نصر الله على أن عملية طوفان الأقصى "قام بها مجاهدو عز الدين القسام وشاركت بها الفصائل المقاومة وكان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي".وتابع الأمين العام لحزب الله قائلا: "القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، فما حدث في غزة كان لا بد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم".وأضاف نصر الله أن "السرعة الأمريكية في الاستجابة لاحتضان إسرائيل ومساندتها كشفت وهن وفشل هذا الكيان، حتى أن الإسرائيليين نفسهم باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت"، مشيرا إلى أن هذه المعركة "أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي"، على حد تعبيره.واتهم نصر الله إسرائيل بأنها هي من ارتكب المذابح بحق المستوطنين عندما ذهبت قواتها لاستعادة المستوطنات، مؤكدا أن العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم "حماس" قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-التوصل-لهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-أمر-ضروري-لتحرير-الرهائن-المحتجزين-في-غزة-1082791484.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

مسؤول أمريكي: واشنطن لا ترى في خطاب نصر الله ما يشير إلى نية فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل

00:35 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أكد مسؤول أمريكي أن خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم يتضمن ما يشير إلى استعداد الحزب لفتح جبهة جديدة على إسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين، "فيما يتعلق بخطاب نصر الله.. أعتقد أن الخطاب حسب فهمي كان نوعا ما مطابقا لما توقعناه.. لا أعتقد أن الخطاب يشير إلى بداية فتح جبهة جديدة من الشمال أو أي شيء من هذا القبيل".
وتابع قائلا: "من الواضح أن هناك توترا على الحدود الشمالية (إسرائيل). لقد كان الأمر كذلك منذ البداية وأعتقد أنه سيستمر".
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال نصر الله في خطاب له: "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال ضد الصهاينة"، مشيرا إلى أن المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي، على حد قوله.
وشدد نصر الله على أن عملية طوفان الأقصى "قام بها مجاهدو عز الدين القسام وشاركت بها الفصائل المقاومة وكان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي".
وتابع الأمين العام لحزب الله قائلا: "القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، فما حدث في غزة كان لا بد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم".
وأضاف نصر الله أن "السرعة الأمريكية في الاستجابة لاحتضان إسرائيل ومساندتها كشفت وهن وفشل هذا الكيان، حتى أن الإسرائيليين نفسهم باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت"، مشيرا إلى أن هذه المعركة "أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
مسؤول أمريكي: التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل أمر ضروري لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة
00:28 GMT
واتهم نصر الله إسرائيل بأنها هي من ارتكب المذابح بحق المستوطنين عندما ذهبت قواتها لاستعادة المستوطنات، مؤكدا أن العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم "حماس" قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.
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