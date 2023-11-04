https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-ينفي-أي-محاولة-من-حماس-للاستيلاء-على-المساعدات-1082809088.html
مسؤول أمريكي ينفي أي محاولة من "حماس" للاستيلاء على المساعدات
مسؤول أمريكي ينفي أي محاولة من "حماس" للاستيلاء على المساعدات
صرّح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، دافيد ساترفيلد، اليوم السبت، بعدم وجود حالات مسجلة لقيام "حماس" بحظر المساعدات أو الاستيلاء... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T13:42+0000
2023-11-04T13:42+0000
2023-11-04T13:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
العالم العربي
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وأوضح ساترفيلد، في مؤتمر صحفي، أن "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في المستودعات في غزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في وقت سابق، من "فوضى"، بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع للحصول على المؤن.وقالت "الأونروا" إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة للحصول على مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.ونوّهت الوكالة بخطورة الوضع في بيان، بالقول: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ ينهار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "حماس"، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-على-المستشفيات-والمدارس-واستنكار-عالمي-صور-وفيديو-1082790545.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
مسؤول أمريكي ينفي أي محاولة من "حماس" للاستيلاء على المساعدات
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صرّح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، دافيد ساترفيلد، اليوم السبت، بعدم وجود حالات مسجلة لقيام "حماس" بحظر المساعدات أو الاستيلاء عليها.
وأوضح ساترفيلد، في مؤتمر صحفي، أن "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في المستودعات في غزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".
وأكد ساترفيلد أن ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفا و400 ألف في شمال القطاع.
وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في وقت سابق، من "فوضى"، بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع للحصول على المؤن.
وقالت "الأونروا" إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة للحصول على مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.
ونوّهت الوكالة بخطورة الوضع في بيان، بالقول: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ
ينهار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".
وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "حماس"، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.