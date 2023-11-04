https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-ينفي-أي-محاولة-من-حماس-للاستيلاء-على-المساعدات-1082809088.html

مسؤول أمريكي ينفي أي محاولة من "حماس" للاستيلاء على المساعدات

مسؤول أمريكي ينفي أي محاولة من "حماس" للاستيلاء على المساعدات

صرّح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، دافيد ساترفيلد، اليوم السبت، بعدم وجود حالات مسجلة لقيام "حماس" بحظر المساعدات أو الاستيلاء... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T13:42+0000

2023-11-04T13:42+0000

2023-11-04T13:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082411382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a9b040a5d3e446e7fbea0541573d29.jpg

وأوضح ساترفيلد، في مؤتمر صحفي، أن "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في المستودعات في غزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في وقت سابق، من "فوضى"، بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع للحصول على المؤن.وقالت "الأونروا" إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة للحصول على مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.ونوّهت الوكالة بخطورة الوضع في بيان، بالقول: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ ينهار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "حماس"، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-على-المستشفيات-والمدارس-واستنكار-عالمي-صور-وفيديو-1082790545.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي