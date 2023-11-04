https://sputnikarabic.ae/20231104/مستا-إس-تدمر-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1082795058.html
"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
تطلق أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الروسية "مستا-إس" عيار 152 ملم، النار إلى مدى يصل إلى 30 كيلومترًا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:40+0000
2023-11-04T06:40+0000
2023-11-04T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن لطاقم المدفعية العمل من مواقع إطلاق النار المغلقة أو من خلال إطلاق النار المباشر. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عمل أطقم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الغربية في اتجاه كوبيانسك.تستخدم أطقم مدافع الهاوتزر "مستا-إس" ذخيرة شديدة الانفجار وذخيرة عالية الدقة. يتيح ذلك إلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات وخاصة التحصينات الخرسانية المدفونة والمركبات المدرعة وأفراد العدو.ضربت مدفعية من وحدة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت الهياكل الدفاعية، وقمعت نقاط المراقبة، ودمرت الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.تعيق مدافع الهاوتزر الروسية الموجودة على الحافة الأمامية لخط المواجهة مناورات وحدات العدو، وتدمر المناطق الرئيسية المحصنة، وتخرج وحدات العدو من مراكزها.كما دمرت "مستا-إس" مواقع إطلاق نار مغلقة لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية. وتم الكشف عن موقع العدو بمساعدة وحدات الاستطلاع في المنطقة العسكرية الغربية وأرسلت إحداثياته إلى طاقم المدفعية. ووجهت الطواقم "مستا-إس" نحو المدفع الرئيسي ودمرت المواقع الأوكرانية بنيران سريعة.يضمن نظام التوجيه الآلي إصابة المقذوف عيار 152 ملم الهدف بدقة. مباشرة بعد الانتهاء من المهمة، يقوم طاقم المدفعية بتغيير موقعه بسرعة، وبذلك يفتح المسلحون الأوكرانيون النار على المناطق الفارغة، مما يؤدي إلى إهدار الذخيرة وكشف مواقعهم.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
06:40 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 06:41 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
تطلق أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الروسية "مستا-إس" عيار 152 ملم، النار إلى مدى يصل إلى 30 كيلومترًا.
يمكن لطاقم المدفعية العمل من مواقع إطلاق النار المغلقة أو من خلال إطلاق النار المباشر. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عمل أطقم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الغربية في اتجاه كوبيانسك.
تستخدم أطقم مدافع الهاوتزر "مستا-إس" ذخيرة شديدة الانفجار وذخيرة عالية الدقة. يتيح ذلك إلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات وخاصة التحصينات الخرسانية المدفونة والمركبات المدرعة وأفراد العدو.
ضربت مدفعية من وحدة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت الهياكل الدفاعية، وقمعت نقاط المراقبة، ودمرت الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.
تعيق مدافع الهاوتزر الروسية الموجودة على الحافة الأمامية لخط المواجهة مناورات وحدات العدو، وتدمر المناطق الرئيسية المحصنة، وتخرج وحدات العدو من مراكزها.
كما دمرت "مستا-إس" مواقع إطلاق نار مغلقة لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية. وتم الكشف عن موقع العدو بمساعدة وحدات الاستطلاع في المنطقة العسكرية الغربية وأرسلت إحداثياته إلى طاقم المدفعية. ووجهت الطواقم "مستا-إس" نحو المدفع الرئيسي ودمرت المواقع الأوكرانية بنيران سريعة.
يضمن نظام التوجيه الآلي إصابة المقذوف عيار 152 ملم الهدف بدقة. مباشرة بعد الانتهاء من المهمة، يقوم طاقم المدفعية بتغيير موقعه بسرعة، وبذلك يفتح المسلحون الأوكرانيون النار على المناطق الفارغة، مما يؤدي إلى إهدار الذخيرة وكشف مواقعهم.