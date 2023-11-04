عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مستا-إس-تدمر-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1082795058.html
"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
تطلق أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الروسية "مستا-إس" عيار 152 ملم، النار إلى مدى يصل إلى 30 كيلومترًا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:40+0000
2023-11-04T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60667d8f3e2a13b772a8520cea23c652.jpg
يمكن لطاقم المدفعية العمل من مواقع إطلاق النار المغلقة أو من خلال إطلاق النار المباشر. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عمل أطقم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الغربية في اتجاه كوبيانسك.تستخدم أطقم مدافع الهاوتزر "مستا-إس" ذخيرة شديدة الانفجار وذخيرة عالية الدقة. يتيح ذلك إلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات وخاصة التحصينات الخرسانية المدفونة والمركبات المدرعة وأفراد العدو.ضربت مدفعية من وحدة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت الهياكل الدفاعية، وقمعت نقاط المراقبة، ودمرت الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.تعيق مدافع الهاوتزر الروسية الموجودة على الحافة الأمامية لخط المواجهة مناورات وحدات العدو، وتدمر المناطق الرئيسية المحصنة، وتخرج وحدات العدو من مراكزها.كما دمرت "مستا-إس" مواقع إطلاق نار مغلقة لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية. وتم الكشف عن موقع العدو بمساعدة وحدات الاستطلاع في المنطقة العسكرية الغربية وأرسلت إحداثياته ​​إلى طاقم المدفعية. ووجهت الطواقم "مستا-إس" نحو المدفع الرئيسي ودمرت المواقع الأوكرانية بنيران سريعة.يضمن نظام التوجيه الآلي إصابة المقذوف عيار 152 ملم الهدف بدقة. مباشرة بعد الانتهاء من المهمة، يقوم طاقم المدفعية بتغيير موقعه بسرعة، وبذلك يفتح المسلحون الأوكرانيون النار على المناطق الفارغة، مما يؤدي إلى إهدار الذخيرة وكشف مواقعهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256a9c7c6e95163f178afee0441f32db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو

06:40 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 06:41 GMT 04.11.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تطلق أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الروسية "مستا-إس" عيار 152 ملم، النار إلى مدى يصل إلى 30 كيلومترًا.
يمكن لطاقم المدفعية العمل من مواقع إطلاق النار المغلقة أو من خلال إطلاق النار المباشر. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عمل أطقم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الغربية في اتجاه كوبيانسك.
تستخدم أطقم مدافع الهاوتزر "مستا-إس" ذخيرة شديدة الانفجار وذخيرة عالية الدقة. يتيح ذلك إلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات وخاصة التحصينات الخرسانية المدفونة والمركبات المدرعة وأفراد العدو.
ضربت مدفعية من وحدة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت الهياكل الدفاعية، وقمعت نقاط المراقبة، ودمرت الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.
تعيق مدافع الهاوتزر الروسية الموجودة على الحافة الأمامية لخط المواجهة مناورات وحدات العدو، وتدمر المناطق الرئيسية المحصنة، وتخرج وحدات العدو من مراكزها.
كما دمرت "مستا-إس" مواقع إطلاق نار مغلقة لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية. وتم الكشف عن موقع العدو بمساعدة وحدات الاستطلاع في المنطقة العسكرية الغربية وأرسلت إحداثياته ​​إلى طاقم المدفعية. ووجهت الطواقم "مستا-إس" نحو المدفع الرئيسي ودمرت المواقع الأوكرانية بنيران سريعة.
يضمن نظام التوجيه الآلي إصابة المقذوف عيار 152 ملم الهدف بدقة. مباشرة بعد الانتهاء من المهمة، يقوم طاقم المدفعية بتغيير موقعه بسرعة، وبذلك يفتح المسلحون الأوكرانيون النار على المناطق الفارغة، مما يؤدي إلى إهدار الذخيرة وكشف مواقعهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو06:41 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала