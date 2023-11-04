https://sputnikarabic.ae/20231104/مصر-تناشد-مواطنيها-بعدم-مقاطعة-منتجات-استهلاكية-بسبب-إسرائيل-1082808568.html
الغرف التجارية المصرية تناشد مواطنيها بعدم مقاطعة منتجات استهلاكية بسبب إسرائيل
الغرف التجارية المصرية تناشد مواطنيها بعدم مقاطعة منتجات استهلاكية بسبب إسرائيل
طلب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بعدم الانسياق خلف الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل، لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، والتي تردد أنها... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T13:18+0000
2023-11-04T13:18+0000
2023-11-04T13:36+0000
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وأوضح في بيان رسمي أن "تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز" (استغلال الاسم التجاري)، ويملكها مستثمرون مصريون، وهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة".وبيّن أن "من يقوم بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال".وأكد الاتحاد لعام للغرف التجارية المصرية في بيانه، أن "مثل حملات المقاطعة هذه لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، وأن نصيب الشركة الأم من "الفرانشايز" لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فإن الأثر على الشركة الأم لا يُذكر، لكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية".في سياق متصل، شدد أمين اتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "عددا كبيرا من هذه الشركات الأجنبية تصدّر للخارج، ومقاطعتها سيُفقد الدولة عملة صعبة".ولفت إلى أن "هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون سلبا من مقاطعة المنتجات، ومهددين بالتسريح من وظائفهم".
https://sputnikarabic.ae/20201230/قطر-تكشف-لأول-مرة-رد-فعلها-على-حملة-مقاطعة-منتجات-تركيا-في-السعودية-1047662448.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الغرف التجارية المصرية تناشد مواطنيها بعدم مقاطعة منتجات استهلاكية بسبب إسرائيل
13:18 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
طلب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بعدم الانسياق خلف الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل، لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، والتي تردد أنها تدعم إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة.
وأوضح في بيان رسمي
أن "تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز" (استغلال الاسم التجاري)، ويملكها مستثمرون مصريون، وهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة".
وبيّن أن "من يقوم بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال".
30 ديسمبر 2020, 06:13 GMT
وأكد الاتحاد لعام للغرف التجارية المصرية في بيانه، أن "مثل حملات المقاطعة هذه لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، وأن نصيب الشركة الأم من "الفرانشايز" لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فإن الأثر على الشركة الأم لا يُذكر، لكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية".
في سياق متصل، شدد أمين اتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "عددا كبيرا من هذه الشركات الأجنبية تصدّر للخارج، ومقاطعتها سيُفقد الدولة عملة صعبة".
ولفت إلى أن "هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون سلبا من مقاطعة المنتجات، ومهددين بالتسريح من وظائفهم".