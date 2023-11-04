https://sputnikarabic.ae/20231104/مكتب-زيلينسكي-يهاجم-قائد-القوات-الأوكرانية-بسبب-تصريحات-أدت-لانقسام-خطير-1082794748.html

مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"

مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"

انتقد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور جوفكفا، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي أعلن عن الوصول إلى طريق مسدود في الصراع. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T06:14+0000

2023-11-04T06:14+0000

2023-11-04T06:14+0000

أخبار أوكرانيا

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وقال مكتب زيلينسكي تعليقا على مقال لزالوجني في مجلة "الإيكونوميست" الذي أعلن فيه بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود: "لو كنت مكان العسكريين، أعتقد أن آخر شيء سأفعله هو التعليق للصحافة، وللجمهور، على ما يحدث على الجبهة، وما يمكن أن يحدث على الجبهة، وعن الخيارات في المعارك" .وأضاف جوفكفا أن تصريحات زالوجني تسببت في "الذعر" بين شركاء كييف الغربيين، مؤكدا: "لقد وصلني اتصال من أحد قيادات مكاتب القادة ويسألون وهم في حالة ذعر: ماذا يجب أن أبلغ قائدي؟ هل وصلتم حقًا إلى طريق مسدود؟ هل هذا هو التأثير الذي أردنا تحقيقه من خلال هذه المقالة؟".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمسؤول، أثار مقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية العديد من الأسئلة بين الأوكرانيين.في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.

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