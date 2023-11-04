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https://sputnikarabic.ae/20231104/مكتب-زيلينسكي-يهاجم-قائد-القوات-الأوكرانية-بسبب-تصريحات-أدت-لانقسام-خطير-1082794748.html
مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"
مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"
انتقد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور جوفكفا، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي أعلن عن الوصول إلى طريق مسدود في الصراع. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:14+0000
2023-11-04T06:14+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال مكتب زيلينسكي تعليقا على مقال لزالوجني في مجلة "الإيكونوميست" الذي أعلن فيه بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود: "لو كنت مكان العسكريين، أعتقد أن آخر شيء سأفعله هو التعليق للصحافة، وللجمهور، على ما يحدث على الجبهة، وما يمكن أن يحدث على الجبهة، وعن الخيارات في المعارك" .وأضاف جوفكفا أن تصريحات زالوجني تسببت في "الذعر" بين شركاء كييف الغربيين، مؤكدا: "لقد وصلني اتصال من أحد قيادات مكاتب القادة ويسألون وهم في حالة ذعر: ماذا يجب أن أبلغ قائدي؟ هل وصلتم حقًا إلى طريق مسدود؟ هل هذا هو التأثير الذي أردنا تحقيقه من خلال هذه المقالة؟".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمسؤول، أثار مقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية العديد من الأسئلة بين الأوكرانيين.في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-125-عسكريا-أوكرانيا-خلال-هجوم-على-محور-كوبيانسك-1082792224.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"

06:14 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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انتقد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور جوفكفا، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي أعلن عن الوصول إلى طريق مسدود في الصراع.
وقال مكتب زيلينسكي تعليقا على مقال لزالوجني في مجلة "الإيكونوميست" الذي أعلن فيه بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود: "لو كنت مكان العسكريين، أعتقد أن آخر شيء سأفعله هو التعليق للصحافة، وللجمهور، على ما يحدث على الجبهة، وما يمكن أن يحدث على الجبهة، وعن الخيارات في المعارك" .
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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وأضاف جوفكفا أن تصريحات زالوجني تسببت في "الذعر" بين شركاء كييف الغربيين، مؤكدا: "لقد وصلني اتصال من أحد قيادات مكاتب القادة ويسألون وهم في حالة ذعر: ماذا يجب أن أبلغ قائدي؟ هل وصلتم حقًا إلى طريق مسدود؟ هل هذا هو التأثير الذي أردنا تحقيقه من خلال هذه المقالة؟".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمسؤول، أثار مقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية العديد من الأسئلة بين الأوكرانيين.
في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
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