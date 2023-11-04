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https://sputnikarabic.ae/20231104/ملك-الأردن-يدعو-وزراء-الخارجية-العرب-لتوحيد-كلمتهم-مع-المجتمع-الدولي-بشأن-غزة-1082807204.html
ملك الأردن يدعو وزراء الخارجية العرب لتوحيد كلمتهم مع المجتمع الدولي بشأن غزة
ملك الأردن يدعو وزراء الخارجية العرب لتوحيد كلمتهم مع المجتمع الدولي بشأن غزة
أدان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، "المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية". 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T12:41+0000
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ودعا، الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب، للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن قطاع غزة"، مؤكدا رفضه التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد أنه "من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231104/أبو-الغيط-من-دون-هدنة-إنسانية-ستواجه-غزة-المجاعة-والإبادة-1082806478.html
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أخبار الأردن, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار الأردن, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

ملك الأردن يدعو وزراء الخارجية العرب لتوحيد كلمتهم مع المجتمع الدولي بشأن غزة

12:41 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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أدان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، "المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية".
ودعا، الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب، للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن قطاع غزة"، مؤكدا رفضه التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد أنه "من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
أبو الغيط: من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة
12:33 GMT
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
مستشفى العريش العام - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
الصحة المصرية: نستقبل 50 مصابا من غزة يوميا للعلاج
12:36 GMT
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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