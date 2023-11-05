عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231105/أقدم-مدفن-في-العالم-لم-يصنعه-البشر-صور-وفيديو---1082826519.html
أقدم مدفن في العالم لم يصنعه البشر... صور وفيديو
أقدم مدفن في العالم لم يصنعه البشر... صور وفيديو
اكتشفت مجموعة من علماء الحفريات في جنوب أفريقيا، أقدم موقع دفن معروف في العالم، يحتوي على بقايا قريبة الشكل من البشر، وذات دماغ صغير الحجم، ويعتقد في السابق أن... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T08:46+0000
2023-11-05T08:46+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082826363_0:950:2049:2102_1920x0_80_0_0_a5bc892d0b06f9c7315f17504b0d81de.jpg
ونشر العلماء سلسلة من الأوراق البحثية في "أي لايف": "هذه هي أقدم المقابر الموثقة حتى الآن في سجل "أشباه البشر".قال الباحثون، بقيادة عالم الحفريات الشهير لي بيرغر، إنهم اكتشفوا عدة عينات من "هومو ناليدي"، وهو إنسان متسلق للأشجار من العصر الحجري، مدفونة على عمق نحو 30 مترًا (100 قدم) تحت الأرض، وهو أحد المواقع التابعة لـ"اليونسكو".أقدم المدافن التي تم اكتشافها سابقًا، والتي تم العثور عليها في الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت تحتوي على بقايا الإنسان العاقل، وكان عمرها نحو 100 ألف عام، أما تلك التي عثر عليها في جنوب أفريقيا من قبل بيرغر، الذي كانت إعلاناته السابقة مثيرة للجدل، وزملاؤه الباحثون، يعود تاريخها إلى 200000 قبل الميلاد على الأقل، على حسب الدراسة.والأهم من ذلك، أن الاكتشافات الجديدة تنتمي إلى "هومو ناليدي"، وهو نوع بدائي يجمع بين صفات القردة والإنسان الحديث، ولديه أدمغة بحجم البرتقالة تقريبًا، ويبلغ طوله نحو 1.5 متر (خمسة أقدام).كما تم العثور على دفنات بيضاوية الشكل، في مركز الدراسات الجديدة خلال أعمال التنقيب التي بدأت في عام 2018.وكتب الباحثون أنه على الرغم من أنها تتطلب المزيد من التحليل، إلا أن الاكتشافات "ربما تغير فهمنا للتطور البشري".وقالت كارول وارد، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة ميسوري التي لم تشارك في البحث، إن "هذه النتائج، إذا تم تأكيدها، ستكون ذات أهمية كبيرة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082826363_0:758:2049:2294_1920x0_80_0_0_170fe65f1f69dd13bcc4cf5238069a1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

أقدم مدفن في العالم لم يصنعه البشر... صور وفيديو

08:46 GMT 05.11.2023
© Photo / unsplsh/ Fred Pixlabامتشاف أقدم مقبرة تعود لأقدم من 200 ألف سنة قبل الميلاد
امتشاف أقدم مقبرة تعود لأقدم من 200 ألف سنة قبل الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Photo / unsplsh/ Fred Pixlab
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشفت مجموعة من علماء الحفريات في جنوب أفريقيا، أقدم موقع دفن معروف في العالم، يحتوي على بقايا قريبة الشكل من البشر، وذات دماغ صغير الحجم، ويعتقد في السابق أن ليس لها سلوكيات البشر ولا تقوم بالتحليلات المعقدة.
ونشر العلماء سلسلة من الأوراق البحثية في "أي لايف": "هذه هي أقدم المقابر الموثقة حتى الآن في سجل "أشباه البشر".
قال الباحثون، بقيادة عالم الحفريات الشهير لي بيرغر، إنهم اكتشفوا عدة عينات من "هومو ناليدي"، وهو إنسان متسلق للأشجار من العصر الحجري، مدفونة على عمق نحو 30 مترًا (100 قدم) تحت الأرض، وهو أحد المواقع التابعة لـ"اليونسكو".
أقدم المدافن التي تم اكتشافها سابقًا، والتي تم العثور عليها في الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت تحتوي على بقايا الإنسان العاقل، وكان عمرها نحو 100 ألف عام، أما تلك التي عثر عليها في جنوب أفريقيا من قبل بيرغر، الذي كانت إعلاناته السابقة مثيرة للجدل، وزملاؤه الباحثون، يعود تاريخها إلى 200000 قبل الميلاد على الأقل، على حسب الدراسة.
والأهم من ذلك، أن الاكتشافات الجديدة تنتمي إلى "هومو ناليدي"، وهو نوع بدائي يجمع بين صفات القردة والإنسان الحديث، ولديه أدمغة بحجم البرتقالة تقريبًا، ويبلغ طوله نحو 1.5 متر (خمسة أقدام).
كما تم العثور على دفنات بيضاوية الشكل، في مركز الدراسات الجديدة خلال أعمال التنقيب التي بدأت في عام 2018.
وكتب الباحثون أنه على الرغم من أنها تتطلب المزيد من التحليل، إلا أن الاكتشافات "ربما تغير فهمنا للتطور البشري".
وقالت كارول وارد، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة ميسوري التي لم تشارك في البحث، إن "هذه النتائج، إذا تم تأكيدها، ستكون ذات أهمية كبيرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала