https://sputnikarabic.ae/20231105/إجبار-صحفية-وكاتبة-أمريكية-مرموقة-على-الاستقالة-بعد-توقيعها-عريضة-اتهام-إسرائيل-1082827935.html
إجبار صحفية وكاتبة أمريكية مرموقة على الاستقالة بعد توقيعها عريضة "اتهام إسرائيل"
إجبار صحفية وكاتبة أمريكية مرموقة على الاستقالة بعد توقيعها عريضة "اتهام إسرائيل"
قدمت صحفية أمريكية استقالتها، بعد أن وقّعت على عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T09:18+0000
2023-11-05T09:18+0000
2023-11-05T09:18+0000
مجتمع
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وذكرت مجلة "نيويورك تايمز" أن الكاتبة جاسمين هيوز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير من خلال التوقيع على بيان عام يحتج على الإجراءات الإسرائيلية".وقال مدير تحرير المجلة، جيك سيلفرستين إنه تم الإعلان عن استقالة هيوز عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين مساء الجمعة.وقال سيلفرستين: "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".وكانت جاسمين هيوز، التي انضمت إلى المجلة في عام 2015 وفازت بالعديد من الجوائز الوطنية، نشرت الأسبوع الماضي مجموعة تسمى "كتاب ضد الحرب على غزة". واتهمت إسرائيل باستهداف الصحفيين وقتل آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أكثر-من-2500-هدف-لـحماس-منذ-بداية-العملية-البرية-فيديو-1082825050.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
إجبار صحفية وكاتبة أمريكية مرموقة على الاستقالة بعد توقيعها عريضة "اتهام إسرائيل"
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قدمت صحفية أمريكية استقالتها، بعد أن وقّعت على عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وذكرت مجلة "نيويورك تايمز" أن الكاتبة جاسمين هيوز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير من خلال التوقيع على بيان عام يحتج على الإجراءات الإسرائيلية".
وقال مدير تحرير المجلة
، جيك سيلفرستين إنه تم الإعلان عن استقالة هيوز عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين مساء الجمعة.
وقال سيلفرستين: "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".
وكانت جاسمين هيوز، التي انضمت إلى المجلة في عام 2015 وفازت بالعديد من الجوائز الوطنية، نشرت الأسبوع الماضي مجموعة تسمى "كتاب ضد الحرب على غزة". واتهمت إسرائيل باستهداف الصحفيين وقتل آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على "حماس".