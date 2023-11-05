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https://sputnikarabic.ae/20231105/إصابة-ثلاثة-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-نابلس-1082821136.html
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T01:30+0000
2023-11-05T02:15+0000
أخبار نابلس
الجيش الإٍسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عاما، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في القدم والظهر والحوض، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة المساكن الشعبية، وجرى تقديم الإسعاف الأولي لهم ونقلهم إلى المستشفى.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-فلسطيني-مجزرة-إسرائيلية-جديدة-في-مخيم-المغازي-بغزة-فيديو-وصور-1082820105.html
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أخبار نابلس, الجيش الإٍسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار نابلس, الجيش الإٍسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

01:30 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 02:15 GMT 05.11.2023)
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenشاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون.
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
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أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عاما، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في القدم والظهر والحوض، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة المساكن الشعبية، وجرى تقديم الإسعاف الأولي لهم ونقلهم إلى المستشفى.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
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وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
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