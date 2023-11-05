https://sputnikarabic.ae/20231105/إصابة-طفل-وشرطيين-ألمانيين-في-انفجار-قنبلة-بالقرب-من-شاحنة-تابعة-لشرطة-برلين-1082820968.html
إصابة طفل وشرطيين ألمانيين في انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة لشرطة برلين
إصابة طفل وشرطيين ألمانيين في انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة لشرطة برلين
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة طفل وضابطي شرطة جراء انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة في العاصمة الألمانية برلين، بعد وقت قصير من مظاهرة... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T01:14+0000
2023-11-05T01:14+0000
2023-11-05T01:14+0000
أخبار ألمانيا
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الشرطة الألمانية في بيان، "في نويكولن (منطقة في برلين) انفجرت قنبلة كروية بجوار شاحنة تابعة لنا، ووفقا للمعلومات المتاحة حتى اللحظة، أُصيب طفل صغير واثنان من زملائنا".ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-فلسطيني-مجزرة-إسرائيلية-جديدة-في-مخيم-المغازي-بغزة-فيديو-وصور-1082820105.html
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أخبار ألمانيا, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار ألمانيا, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
إصابة طفل وشرطيين ألمانيين في انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة لشرطة برلين
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة طفل وضابطي شرطة جراء انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة في العاصمة الألمانية برلين، بعد وقت قصير من مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشرطة الألمانية في بيان، "في نويكولن (منطقة في برلين) انفجرت قنبلة كروية بجوار شاحنة تابعة لنا، ووفقا للمعلومات المتاحة حتى اللحظة، أُصيب طفل صغير واثنان من زملائنا".
وصرح متحدث باسم الشرطة الألمانية لوسائل إعلام، "بأنه لم يتم حتى الآن إثبات وجود صلة
بين الحادث والمظاهرة الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين".
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.