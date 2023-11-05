https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-أمريكا-على-شفير-حرب-أهلية-كبرى-1082831961.html
إعلام: أمريكا على شفير حرب أهلية كبرى
إعلام: أمريكا على شفير حرب أهلية كبرى
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن استقطاب المواقف الذي لوحظ في الولايات المتحدة على خلفية الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:14+0000
2023-11-05T11:14+0000
2023-11-05T11:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في التقرير: "عندما تكون الديمقراطية، وهي قمة الحريات التي يعتز بها الأمريكيون، على المحك، فقد يكون ذلك إشارة لصراع واسع النطاق".على الرغم من أن الخلافات بين المرشحين الرئاسيين أصبحت شائعة، إلا أن التوتر بين رئيس البيت الأبيض السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن يسبب توتراً غير مسبوق في الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أنه بعد سلسلة من القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق، يهدد علنا منافسه الرئيسي بايدن، الذي تعادل معه في التصنيفات، بحسب التقرير.وهكذا، يلخص موقع "19فورتي فايف"، في تقريره، أن المواجهة القاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين ممثلين بترامب وبايدن، أوصلت الولايات المتحدة إلى عتبة حرب أهلية.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الكرملين-العلاقات-الروسية-الأمريكية-وصلت-إلى-نقطة-الصفر-1082830110.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا على شفير حرب أهلية كبرى
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن استقطاب المواقف الذي لوحظ في الولايات المتحدة على خلفية الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.
وجاء في التقرير: "عندما تكون الديمقراطية، وهي قمة الحريات التي يعتز بها الأمريكيون، على المحك، فقد يكون ذلك إشارة لصراع واسع النطاق".
على الرغم من أن الخلافات بين المرشحين الرئاسيين أصبحت شائعة، إلا أن التوتر بين رئيس البيت الأبيض السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن يسبب توتراً غير مسبوق في الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أنه بعد سلسلة من القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق، يهدد علنا منافسه الرئيسي بايدن، الذي تعادل معه في التصنيفات، بحسب التقرير.
وهكذا، يلخص موقع
"19فورتي فايف
"، في تقريره، أن المواجهة القاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين ممثلين بترامب وبايدن، أوصلت الولايات المتحدة إلى عتبة حرب أهلية.