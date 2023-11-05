عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-أمريكا-على-شفير-حرب-أهلية-كبرى-1082831961.html
إعلام: أمريكا على شفير حرب أهلية كبرى
إعلام: أمريكا على شفير حرب أهلية كبرى
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن استقطاب المواقف الذي لوحظ في الولايات المتحدة على خلفية الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:14+0000
2023-11-05T11:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102972/65/1029726589_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d57f9ffb3cf71a19ac848d0a9468f276.jpg
وجاء في التقرير: "عندما تكون الديمقراطية، وهي قمة الحريات التي يعتز بها الأمريكيون، على المحك، فقد يكون ذلك إشارة لصراع واسع النطاق".على الرغم من أن الخلافات بين المرشحين الرئاسيين أصبحت شائعة، إلا أن التوتر بين رئيس البيت الأبيض السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن يسبب توتراً غير مسبوق في الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أنه بعد سلسلة من القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق، يهدد علنا ​​​​منافسه الرئيسي بايدن، الذي تعادل معه في التصنيفات، بحسب التقرير.وهكذا، يلخص موقع "19فورتي فايف"، في تقريره، أن المواجهة القاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين ممثلين بترامب وبايدن، أوصلت الولايات المتحدة إلى عتبة حرب أهلية.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الكرملين-العلاقات-الروسية-الأمريكية-وصلت-إلى-نقطة-الصفر-1082830110.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102972/65/1029726589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e4a828ef8e32d419e40aed7d2a7f6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا على شفير حرب أهلية كبرى

11:14 GMT 05.11.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورعلم الولايات المتحدة الأوكرانية
علم الولايات المتحدة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن استقطاب المواقف الذي لوحظ في الولايات المتحدة على خلفية الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.
وجاء في التقرير: "عندما تكون الديمقراطية، وهي قمة الحريات التي يعتز بها الأمريكيون، على المحك، فقد يكون ذلك إشارة لصراع واسع النطاق".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى "نقطة الصفر"
10:11 GMT
على الرغم من أن الخلافات بين المرشحين الرئاسيين أصبحت شائعة، إلا أن التوتر بين رئيس البيت الأبيض السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن يسبب توتراً غير مسبوق في الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أنه بعد سلسلة من القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق، يهدد علنا ​​​​منافسه الرئيسي بايدن، الذي تعادل معه في التصنيفات، بحسب التقرير.
وهكذا، يلخص موقع "19فورتي فايف"، في تقريره، أن المواجهة القاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين ممثلين بترامب وبايدن، أوصلت الولايات المتحدة إلى عتبة حرب أهلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала