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https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-الولايات-المتحدة-تنصح-إسرائيل-باستخدام-قنابل-أصغر-في-غزة-1082822367.html
إعلام: الولايات المتحدة تنصح إسرائيل باستخدام قنابل أصغر في غزة
إعلام: الولايات المتحدة تنصح إسرائيل باستخدام قنابل أصغر في غزة
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين عرضوا بشكل خاص على إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T05:20+0000
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العالم
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وتشير الصحيفة إلى أنه يوم الجمعة، خلال زيارته لإسرائيل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الخطوات الملموسة" التي يمكن لإسرائيل ويجب عليها اتخاذها لتقليل عدد القتلى المدنيين.وأضافت الصحيفة أن بلينكن كرر النقطة نفسها، يوم السبت، في الأردن بعد اجتماعه مع القادة العرب.وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إنه "كان هناك عدد من المحادثات التي نصحوا فيها نظراءهم الإسرائيليين باتخاذ نهج أكثر دقة في عملياتهم".ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، كان بإمكان إسرائيل خفض عدد الضحايا في قطاع غزة من خلال "تحسين أساليبها في استهداف قادة حماس"، وجمع المزيد من المعلومات الاستخبارية عن شبكات القيادة والسيطرة التابعة لـ"حماس" قبل شن الضربات، واستخدام قنابل أصغر لتدمير شبكة من الأنفاق. واستخدام أسلحتها وقواتها البرية لفصل المناطق المدنية عن مناطق المسلحين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-صفارات-الإنذار-تدوي-في-شمال-إسرائيل-1082821584.html
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العالم
العالم

إعلام: الولايات المتحدة تنصح إسرائيل باستخدام قنابل أصغر في غزة

05:20 GMT 05.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم
نازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين عرضوا بشكل خاص على إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة.
وتشير الصحيفة إلى أنه يوم الجمعة، خلال زيارته لإسرائيل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الخطوات الملموسة" التي يمكن لإسرائيل ويجب عليها اتخاذها لتقليل عدد القتلى المدنيين.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل
04:17 GMT
وأضافت الصحيفة أن بلينكن كرر النقطة نفسها، يوم السبت، في الأردن بعد اجتماعه مع القادة العرب.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إنه "كان هناك عدد من المحادثات التي نصحوا فيها نظراءهم الإسرائيليين باتخاذ نهج أكثر دقة في عملياتهم".
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، كان بإمكان إسرائيل خفض عدد الضحايا في قطاع غزة من خلال "تحسين أساليبها في استهداف قادة حماس"، وجمع المزيد من المعلومات الاستخبارية عن شبكات القيادة والسيطرة التابعة لـ"حماس" قبل شن الضربات، واستخدام قنابل أصغر لتدمير شبكة من الأنفاق. واستخدام أسلحتها وقواتها البرية لفصل المناطق المدنية عن مناطق المسلحين.
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