https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-زيلينسكي-غاضب-من-إسرائيل-بسبب-تسرب-خططه-1082825420.html
إعلام: زيلينسكي غاضب من إسرائيل بسبب تسرب "خططه"
إعلام: زيلينسكي غاضب من إسرائيل بسبب تسرب "خططه"
ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يفكر في إلغاء زيارته إلى إسرائيل، وذلك إثر تسرب البيانات حول الزيارة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T07:27+0000
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وقال الدبلوماسي الذي نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أراد زيلينسكي أن يعلن عن الزيارة بعد وصوله إسرائيل، ولكن أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد تسرب البيانات حول زيارته".وفي الوقت نفسه، أشار مصدر من القناة "12" التلفزيونية، إلى أن تسرب المعلومات حول الزيارة إلى إسرائيل يضر بأمن زيلينسكي، وكذلك يضعف الثقة بين المسؤولين والعلاقات بين البلدين.وفي وقت سابق، أكد الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، أنه رغم إعلان زيلينسكي دعمه الكامل لإسرائيل وتشديده على حقها "غير القابل للجدل" في حماية مواطنيها ضد "حماس"، فإن إسرائيل رفضت طلب زيلينسكي بزيارة تل أبيب، بدعوى أن الوقت ليس مناسبا، وذلك بعد أن قدم الرئيس الأوكراني طلب الزيارة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231105/أوباما-يعترف-باحتلال-إسرائيلي-لا-يطاق-ويخبر-مساعديه-السابقين-بالتواطؤ-في-إراقة-الدم-1082824658.html
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العالم العربي, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
إعلام: زيلينسكي غاضب من إسرائيل بسبب تسرب "خططه"
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ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يفكر في إلغاء زيارته إلى إسرائيل، وذلك إثر تسرب البيانات حول الزيارة.
وقال الدبلوماسي الذي نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أراد زيلينسكي أن يعلن عن الزيارة بعد وصوله إسرائيل، ولكن أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد تسرب البيانات حول زيارته".
وفي الوقت نفسه، أشار مصدر من القناة "12" التلفزيونية، إلى أن تسرب المعلومات حول الزيارة إلى إسرائيل يضر بأمن زيلينسكي، وكذلك يضعف الثقة بين المسؤولين والعلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أكد الموقع
الإلكتروني "i24NEWS"، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، أنه رغم إعلان زيلينسكي دعمه الكامل لإسرائيل وتشديده على حقها "غير القابل للجدل" في حماية مواطنيها ضد "حماس"، فإن إسرائيل رفضت طلب زيلينسكي بزيارة تل أبيب، بدعوى أن الوقت ليس مناسبا، وذلك بعد أن قدم الرئيس الأوكراني طلب الزيارة إليها.