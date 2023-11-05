https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-تقترب-من-نهاية-سيئة-1082825535.html

إعلام غربي: القوات الأوكرانية تقترب من "نهاية سيئة"

إعلام غربي: القوات الأوكرانية تقترب من "نهاية سيئة"

ذكر إعلام غربي أن نتائج الأحداث في أوكرانيا تنبئ بنهاية سيئة للقوات الأوكرانية، حيث يتحول القتال إلى مواجهة موضعية، ويخفض الحلفاء تدريجياً مساعداتهم لكييف. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T07:37+0000

2023-11-05T07:37+0000

2023-11-05T07:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأشارت قناة "SRF" إلى أن "كلا الجانبين قاما بحفر وبناء هياكل دفاعية قوية. علاوة على ذلك، يحتفظ الجانبان باستمرار بطائرات مسيرة في الهواء، مما يسمح لهما برؤية كل تحركات العدو".وفي الوقت نفسه، يعتمد الجيش الأوكراني بشكل كامل على الأسلحة الأجنبية، لذلك قد يتحول الصراع قريبًا إلى صراع استنزاف لمعرفة من ستنفد الأسلحة لديه أولاً.ولا ترى القناة أيضًا أي آفاق لبدء المفاوضات، لأن موقف أوكرانيا لا يزال يتمثل بأن فلاديمير زيلينسكي يريد "إعادة" جميع أراضيها. وعلى وجه الخصوص، تزعم كييف أن روسيا لن تستخدم أي توقف مؤقت إلا لإعادة التسلح والهجوم اللاحق. وأكدت القناة أن موسكو ليست مستعدة للتخلي عن أهداف العملية الخاصة. لذلك، لا يوجد حل وسط ممكن.اعترف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود. وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.

https://sputnikarabic.ae/20231105/لانتسيت-روسية-توجه-طعنة-قاتلة-للنمر-الألماني-من-نقطة-ضعفه-فيديو--1082823179.html

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