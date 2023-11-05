عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-تقترب-من-نهاية-سيئة-1082825535.html
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تقترب من "نهاية سيئة"
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تقترب من "نهاية سيئة"
ذكر إعلام غربي أن نتائج الأحداث في أوكرانيا تنبئ بنهاية سيئة للقوات الأوكرانية، حيث يتحول القتال إلى مواجهة موضعية، ويخفض الحلفاء تدريجياً مساعداتهم لكييف. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T07:37+0000
2023-11-05T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_0:233:3074:1962_1920x0_80_0_0_43dcfb78dce1492cca8cb3f696944c6e.jpg
وأشارت قناة "SRF" إلى أن "كلا الجانبين قاما بحفر وبناء هياكل دفاعية قوية. علاوة على ذلك، يحتفظ الجانبان باستمرار بطائرات مسيرة في الهواء، مما يسمح لهما برؤية كل تحركات العدو".وفي الوقت نفسه، يعتمد الجيش الأوكراني بشكل كامل على الأسلحة الأجنبية، لذلك قد يتحول الصراع قريبًا إلى صراع استنزاف لمعرفة من ستنفد الأسلحة لديه أولاً.ولا ترى القناة أيضًا أي آفاق لبدء المفاوضات، لأن موقف أوكرانيا لا يزال يتمثل بأن فلاديمير زيلينسكي يريد "إعادة" جميع أراضيها. وعلى وجه الخصوص، تزعم كييف أن روسيا لن تستخدم أي توقف مؤقت إلا لإعادة التسلح والهجوم اللاحق. وأكدت القناة أن موسكو ليست مستعدة للتخلي عن أهداف العملية الخاصة. لذلك، لا يوجد حل وسط ممكن.اعترف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود. وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231105/لانتسيت-روسية-توجه-طعنة-قاتلة-للنمر-الألماني-من-نقطة-ضعفه-فيديو--1082823179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_fd44efba05b63a753c355a5f76324eb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام غربي: القوات الأوكرانية تقترب من "نهاية سيئة"

07:37 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 05.11.2023)
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكر إعلام غربي أن نتائج الأحداث في أوكرانيا تنبئ بنهاية سيئة للقوات الأوكرانية، حيث يتحول القتال إلى مواجهة موضعية، ويخفض الحلفاء تدريجياً مساعداتهم لكييف.
وأشارت قناة "SRF" إلى أن "كلا الجانبين قاما بحفر وبناء هياكل دفاعية قوية. علاوة على ذلك، يحتفظ الجانبان باستمرار بطائرات مسيرة في الهواء، مما يسمح لهما برؤية كل تحركات العدو".
وفي الوقت نفسه، يعتمد الجيش الأوكراني بشكل كامل على الأسلحة الأجنبية، لذلك قد يتحول الصراع قريبًا إلى صراع استنزاف لمعرفة من ستنفد الأسلحة لديه أولاً.
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديو
06:21 GMT
ولا ترى القناة أيضًا أي آفاق لبدء المفاوضات، لأن موقف أوكرانيا لا يزال يتمثل بأن فلاديمير زيلينسكي يريد "إعادة" جميع أراضيها. وعلى وجه الخصوص، تزعم كييف أن روسيا لن تستخدم أي توقف مؤقت إلا لإعادة التسلح والهجوم اللاحق. وأكدت القناة أن موسكو ليست مستعدة للتخلي عن أهداف العملية الخاصة. لذلك، لا يوجد حل وسط ممكن.
اعترف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود. وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала