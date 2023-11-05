https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-نتنياهو-يعلق-عضوية-الوزير-الذي-دعا-إلى-ضربة-نووية-على-غزة-1082830243.html

إعلام: نتنياهو يعلق عضوية الوزير الذي دعا إلى ضربة نووية على غزة

إعلام: نتنياهو يعلق عضوية الوزير الذي دعا إلى ضربة نووية على غزة

ذكرت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوقف وزير التراث أميخاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة، بعد ذكر الأخير أن إسقاط... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T10:29+0000

2023-11-05T10:29+0000

2023-11-05T10:29+0000

طوفان الأقصى

العالم العربي

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أنه سيتم تعليق مشاركة وزير التراث إلياهو في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية "حتى إشعار آخر".وفي وقت سابق من صباح اليوم، صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، أن إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" الممكنة، وذلك بحسب صحيفة إسرائيلية.وردا على سؤال في مقابلة مع محطة “كول بيراما”، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، أجاب وزير التراث عميحاي إلياهو أن هذا "أحد الاحتمالات"، وذلك نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة