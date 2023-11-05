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https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-نتنياهو-يعلق-عضوية-الوزير-الذي-دعا-إلى-ضربة-نووية-على-غزة-1082830243.html
إعلام: نتنياهو يعلق عضوية الوزير الذي دعا إلى ضربة نووية على غزة
إعلام: نتنياهو يعلق عضوية الوزير الذي دعا إلى ضربة نووية على غزة
ذكرت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوقف وزير التراث أميخاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة، بعد ذكر الأخير أن إسقاط... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T10:29+0000
2023-11-05T10:29+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أنه سيتم تعليق مشاركة وزير التراث إلياهو في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية "حتى إشعار آخر".وفي وقت سابق من صباح اليوم، صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، أن إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" الممكنة، وذلك بحسب صحيفة إسرائيلية.وردا على سؤال في مقابلة مع محطة “كول بيراما”، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، أجاب وزير التراث عميحاي إلياهو أن هذا "أحد الاحتمالات"، وذلك نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الإسرائيلي-يحيى-السنوار-على-رأس-قائمة-أهدافنا-1082817924.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام: نتنياهو يعلق عضوية الوزير الذي دعا إلى ضربة نووية على غزة

10:29 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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ذكرت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوقف وزير التراث أميخاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة، بعد ذكر الأخير أن إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" التي يجب أخذها بالاعتبار.
وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أنه سيتم تعليق مشاركة وزير التراث إلياهو في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية "حتى إشعار آخر".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، أن إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" الممكنة، وذلك بحسب صحيفة إسرائيلية.
وردا على سؤال في مقابلة مع محطة “كول بيراما”، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، أجاب وزير التراث عميحاي إلياهو أن هذا "أحد الاحتمالات"، وذلك نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأعرب الوزير عن عدم موافقته على قبول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلاً إن إسرائيل لن تنقل المساعدات الإنسانية إلى "النازيين"، و"لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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أمس, 19:31 GMT
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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