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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/ارتفاع-قتلى-الجيش-الإسرائيلي-إلى-335-منذ-بدء-الحرب-مع-غزة-1082833574.html
ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 335 منذ بدء الحرب مع غزة
ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 335 منذ بدء الحرب مع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، وخاصة الحرب البرية، التي بدأت الأسبوع الماضي. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:47+0000
2023-11-05T11:47+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر اسم جندي آخر سقط في الحرب على غزة، حيث سقط قتيلا خلال المعارك الدائرة شمالي القطاع.وأوضحت أن المجند هو الرقيب يوناتان ميمون (20 عاما)، جندي من لواء "ناحال"، وبذلك يصل عدد القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 335 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من الشهر الماضي.وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/القسام-تعلن-تدمير-دبابتين-إسرائيليتين-متوغلتين-جنوب-غرب-تل-الهوى-عاجل-1082828164.html
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 335 منذ بدء الحرب مع غزة

11:47 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، وخاصة الحرب البرية، التي بدأت الأسبوع الماضي.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر اسم جندي آخر سقط في الحرب على غزة، حيث سقط قتيلا خلال المعارك الدائرة شمالي القطاع.
وأوضحت أن المجند هو الرقيب يوناتان ميمون (20 عاما)، جندي من لواء "ناحال"، وبذلك يصل عدد القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 335 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من الشهر الماضي.
سيطرة عناصر من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
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09:26 GMT
وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.
وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
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