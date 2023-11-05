https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-صفارات-الإنذار-تدوي-في-شمال-إسرائيل-1082821584.html
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل قرب حدود لبنان. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T04:17+0000
2023-11-05T04:17+0000
2023-11-05T04:17+0000
الجيش الإٍسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، "تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.كان "حزب الله" اللبناني، أعلن استهداف قوات إسرائيلية داخل أحد منازل قرية المطلة في جنوب لبنان.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/حزب-الله-اللبناني-يقول-إنه-استهدف-قوات-إسرائيلية-في-قرية-المطلة-جنوب-لبنان-1082820631.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الإٍسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم
الجيش الإٍسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل قرب حدود لبنان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، "تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل
"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس مسغاف عام على الحدود الشمالية لإسرائيل.
كان "حزب الله" اللبناني، أعلن استهداف قوات إسرائيلية داخل أحد منازل قرية المطلة في جنوب لبنان.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.