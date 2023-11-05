https://sputnikarabic.ae/20231105/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082821437.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك"، اللفتنانت كولونيل أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أعطبت تناوب القوات المسلحة الأوكرانية على... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T03:50+0000
2023-11-05T03:50+0000
2023-11-05T04:28+0000
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف، ""على محور جنوب دونيتسك، أعطبت وحدات من مجموعة فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب المسلحين في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وشمال بريوتنوي".ووفقا له، فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أطلقت النار على أماكن تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 72 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 للقوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، أوغليدار، شاختيرسكوي، فوديانوي، سوخي يالي، بريتشيستوفكا، نوفودنيتسكوي، نوفوكرينكا، ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال رئيس المركز الصحفي إن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه هي: محطة حرب إلكترونية ومركبتان قتاليتان مدرعتان ومخزن للمعدات العسكرية وأكثر من 50 مسلحا ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تدمر-مدفعين-أمريكيي-الصنع-على-محور-كراسني-ليمان-1082804639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
03:50 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 04:28 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك"، اللفتنانت كولونيل أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أعطبت تناوب القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وأضاف، ""على محور جنوب دونيتسك، أعطبت وحدات من مجموعة فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب المسلحين في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وشمال بريوتنوي".
وأشار تشيخوف إلى أنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو مدفع هاوتزر من طراز دي- 20 وخمسة أطقم هاون
.
ووفقا له، فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أطلقت النار على أماكن تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 72 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 للقوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، أوغليدار، شاختيرسكوي، فوديانوي، سوخي يالي، بريتشيستوفكا، نوفودنيتسكوي، نوفوكرينكا، ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال رئيس المركز الصحفي إن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه هي: محطة حرب إلكترونية ومركبتان قتاليتان مدرعتان ومخزن للمعدات العسكرية وأكثر من 50 مسلحا ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.