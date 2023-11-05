عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082821437.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك"، اللفتنانت كولونيل أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أعطبت تناوب القوات المسلحة الأوكرانية على... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T03:50+0000
2023-11-05T04:28+0000
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0b79e246b5f21f9607b0beb7ea74f0.jpg
وأضاف، ""على محور جنوب دونيتسك، أعطبت وحدات من مجموعة فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب المسلحين في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وشمال بريوتنوي".ووفقا له، فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أطلقت النار على أماكن تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 72 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 للقوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، أوغليدار، شاختيرسكوي، فوديانوي، سوخي يالي، بريتشيستوفكا، نوفودنيتسكوي، نوفوكرينكا، ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال رئيس المركز الصحفي إن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه هي: محطة حرب إلكترونية ومركبتان قتاليتان مدرعتان ومخزن للمعدات العسكرية وأكثر من 50 مسلحا ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تدمر-مدفعين-أمريكيي-الصنع-على-محور-كراسني-ليمان-1082804639.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646019_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_f843b258dfc5f240cae761f8eb765fe8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

03:50 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 04:28 GMT 05.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك"، اللفتنانت كولونيل أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أعطبت تناوب القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وأضاف، ""على محور جنوب دونيتسك، أعطبت وحدات من مجموعة فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب المسلحين في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وشمال بريوتنوي".
وأشار تشيخوف إلى أنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو مدفع هاوتزر من طراز دي- 20 وخمسة أطقم هاون.
ووفقا له، فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أطلقت النار على أماكن تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 72 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 للقوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، أوغليدار، شاختيرسكوي، فوديانوي، سوخي يالي، بريتشيستوفكا، نوفودنيتسكوي، نوفوكرينكا، ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال رئيس المركز الصحفي إن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه هي: محطة حرب إلكترونية ومركبتان قتاليتان مدرعتان ومخزن للمعدات العسكرية وأكثر من 50 مسلحا ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدفعين أمريكيي الصنع على محور كراسني ليمان
أمس, 11:40 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بلا هوادة وتشن حملة اعتقالات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديوأمس, 16:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала