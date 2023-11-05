https://sputnikarabic.ae/20231105/الرئيس-الإيراني-حماس-هي-الحكومة-المنتخبة-في-غزة-والحرب-عليها-ضد-الديمقراطية-1082831238.html

الرئيس الإيراني: "حماس" هي الحكومة المنتخبة في غزة والحرب عليها ضد الديمقراطية

الرئيس الإيراني: "حماس" هي الحكومة المنتخبة في غزة والحرب عليها ضد الديمقراطية

قال الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي، إن مقتل نحو 10 آلاف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، يعتبر جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية ولا ينبغي أن تمر... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T10:49+0000

2023-11-05T10:49+0000

2023-11-05T10:49+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082350928_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_c3969677c1b232a539d530db5c475139.jpg

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غاهر ستوره، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.وخلال المحادثة، رحب رئيسي بموقف النرويج الداعي لوقف الحرب والمجازر ضد المدنيين بأسرع ما يمكن، مؤكدا ضرورة بذل الجهود الدولية لرفع الحصار عن غزة وإرسال المساعدات الفورية.وأشاد الرئيس الإيراني باستعداد النرويج لإجراء تحقيق في جرائم الحرب التي تحدث في غزة، مبديا استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال.كما شدد رئيسي على أن حركة "حماس" هي الحكومة الشرعية والقانونية المنتخبة في غزة، لافتا إلى أن الحرب عليها هي "حرب ضد الديمقراطية".من جهته، طلب رئيس الوزراء النرويجي التعاون مع إيران لإيجاد حلول جديدة من أجل حل الأزمة في فلسطين.وجدد موقف بلاده الداعي لوقف العنف والاشتباكات، موضحا أن بإمكان إيران والنرويج الاستفادة من القنوات الدبلوماسية لإيجاد حل لوقف فوري للاشتباكات ورفع الحصار وإرسال المساعدات لأهالي غزة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطيني وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231105/إيران-تتواصل-مع-مصر-لإرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-سكان-غزة-1082827206.html

إيران

أخبار إيران

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار