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الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"
الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة "حرب إبادة جماعية". 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T13:14+0000
2023-11-05T13:14+0000
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وأفادت قناة العربية، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات عباس جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش زيارته غير المعلنة إلى المقاطعة في رام الله، حيث جدد الرئيس الفلسطيني رفضه تهجير الفلسطينيين إلى "خارج غزة أو الضفة أو القدس".وأكد محمود عباس أن "الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني".ومن جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي من "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة؛ فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الجانبين ناقشا ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون وتسببت في مقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/أردوغان-تحرير-أشقائنا-في-غزة-من-الواجبات-الملقاة-على-عاتقنا-1082834401.html
https://sputnikarabic.ae/20231105/جنرال-إسرائيلي-سابق-الدخول-إلى-قلب-غزة-سيكلفنا-الكثير-من-القتلى-1082829464.html
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس

الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

13:14 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة "حرب إبادة جماعية".
وأفادت قناة العربية، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات عباس جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش زيارته غير المعلنة إلى المقاطعة في رام الله، حيث جدد الرئيس الفلسطيني رفضه تهجير الفلسطينيين إلى "خارج غزة أو الضفة أو القدس".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
أردوغان: تحرير أشقائنا في غزة من الواجبات الملقاة على عاتقنا
12:07 GMT
وأكد محمود عباس أن "الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني".
ومن جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي من "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة؛ فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الجانبين ناقشا ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون وتسببت في مقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.
وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.
وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى
09:55 GMT
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
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