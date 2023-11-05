https://sputnikarabic.ae/20231105/الرئيس-الفلسطيني-ما-يحدث-في-غزة-إبادة-جماعية-1082837559.html

الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة "حرب إبادة جماعية". 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T13:14+0000

2023-11-05T13:14+0000

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وأفادت قناة العربية، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات عباس جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش زيارته غير المعلنة إلى المقاطعة في رام الله، حيث جدد الرئيس الفلسطيني رفضه تهجير الفلسطينيين إلى "خارج غزة أو الضفة أو القدس".وأكد محمود عباس أن "الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني".ومن جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي من "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة؛ فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الجانبين ناقشا ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون وتسببت في مقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.

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https://sputnikarabic.ae/20231105/جنرال-إسرائيلي-سابق-الدخول-إلى-قلب-غزة-سيكلفنا-الكثير-من-القتلى-1082829464.html

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