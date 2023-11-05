https://sputnikarabic.ae/20231105/السعودية-اكتشاف-فأس-يدوي-غريب-الشكل-يفوق-عمره-200-ألف-عام-1082836438.html
السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام
السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام
اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:59+0000
2023-11-05T12:59+0000
2023-11-05T12:59+0000
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وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم يبلغ طولها 51.3 سنتيمتر، وتم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.وتابعت الهيئة أنه "لا تزال تجرى الدراسات لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه الفأس اليدوي".وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن "الاكتشاف الحديث يعد واحدا فقط من بين أكثر من 12 أداة حجرية مشابهة، وتعود جميعها إلى العصر الحجري القديم".ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف المزيد من البحث العلمي، عن تفاصيل إضافية حول أصول ووظيفة هذه الأدوات، والأشخاص الذين صنعوها منذ مئات آلاف السنين".ويعد موقع "قُرح" أحد المواقع التاريخية، التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترات الإسلامية المبكرة، وكانت من أهم المواقع الحضرية في الجزيرة العربية، وتكتنز بالأسرار والشواهد التاريخية والأثرية، وبلغت في فترة ماضية نموا وازدهارا تبوأت خلاله مكانتها في القرون الأول للإسلام كذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231103/اكتشاف-أثري-جديد-يتوقع-أن-يلقي-بالضوء-على-تغيرات-تاريخية-حدثت-في-مصر-خلال-أوقات-مضطربة-1082778225.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام
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اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر بأكثر من 200 ألف عام.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم يبلغ طولها 51.3 سنتيمتر، وتم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام"، وفقا لصحيفة
"عكاظ" السعودية.
وتابعت الهيئة أنه "لا تزال تجرى الدراسات لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه الفأس اليدوي".
وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن "الاكتشاف الحديث يعد واحدا فقط من بين أكثر من 12 أداة حجرية مشابهة، وتعود جميعها إلى العصر الحجري القديم".
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف المزيد من البحث العلمي، عن تفاصيل إضافية حول أصول ووظيفة هذه الأدوات، والأشخاص الذين صنعوها منذ مئات آلاف السنين".
ويعد موقع "قُرح" أحد المواقع التاريخية، التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترات الإسلامية المبكرة، وكانت من أهم المواقع الحضرية في الجزيرة العربية، وتكتنز بالأسرار والشواهد التاريخية والأثرية، وبلغت في فترة ماضية نموا وازدهارا تبوأت خلاله مكانتها في القرون الأول للإسلام كذلك.