عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231105/السعودية-اكتشاف-فأس-يدوي-غريب-الشكل-يفوق-عمره-200-ألف-عام-1082836438.html
السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام
السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام
اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا ‏غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:59+0000
2023-11-05T12:59+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082836796_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_82dcc728b7b1730ab79429c5a297915b.jpg
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم يبلغ طولها 51.3 سنتيمتر، وتم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.وتابعت الهيئة أنه "لا تزال تجرى الدراسات لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه الفأس اليدوي".وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن "الاكتشاف الحديث يعد واحدا فقط من بين أكثر من 12 أداة حجرية مشابهة، وتعود جميعها إلى العصر الحجري القديم".ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف المزيد من البحث العلمي، عن تفاصيل إضافية حول أصول ووظيفة هذه الأدوات، والأشخاص الذين صنعوها منذ مئات آلاف السنين".ويعد موقع "قُرح" أحد المواقع التاريخية، التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترات الإسلامية المبكرة، وكانت من أهم المواقع الحضرية في الجزيرة العربية، وتكتنز بالأسرار والشواهد التاريخية والأثرية، وبلغت في فترة ماضية نموا وازدهارا تبوأت خلاله مكانتها في القرون الأول للإسلام كذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231103/اكتشاف-أثري-جديد-يتوقع-أن-يلقي-بالضوء-على-تغيرات-تاريخية-حدثت-في-مصر-خلال-أوقات-مضطربة-1082778225.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082836796_79:0:967:666_1920x0_80_0_0_e53af60b337f0d1ada8499bc09c701e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار

السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام

12:59 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONمحافظة العلا السعودية
محافظة العلا السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
محافظة العلا السعودية
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا ‏غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر بأكثر من 200 ألف عام.‏
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم يبلغ طولها 51.3 سنتيمتر، وتم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وتابعت الهيئة أنه "لا تزال تجرى الدراسات لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه الفأس اليدوي".
وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن "الاكتشاف الحديث يعد واحدا فقط من بين أكثر من 12 أداة حجرية مشابهة، وتعود جميعها إلى العصر الحجري القديم".
مقبرة أثرية من عهد المصريين القدماء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
مجتمع
اكتشاف أثري جديد يتوقع أن يلقي بالضوء على تغيرات تاريخية حدثت في مصر خلال أوقات مضطربة
3 نوفمبر, 14:39 GMT
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف المزيد من البحث العلمي، عن تفاصيل إضافية حول أصول ووظيفة هذه الأدوات، والأشخاص الذين صنعوها منذ مئات آلاف السنين".
ويعد موقع "قُرح" أحد المواقع التاريخية، التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترات الإسلامية المبكرة، وكانت من أهم المواقع الحضرية في الجزيرة العربية، وتكتنز بالأسرار والشواهد التاريخية والأثرية، وبلغت في فترة ماضية نموا وازدهارا تبوأت خلاله مكانتها في القرون الأول للإسلام كذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала