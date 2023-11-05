https://sputnikarabic.ae/20231105/السعودية-اكتشاف-فأس-يدوي-غريب-الشكل-يفوق-عمره-200-ألف-عام-1082836438.html

السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام

السعودية... اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام

اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا ‏غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T12:59+0000

2023-11-05T12:59+0000

2023-11-05T12:59+0000

مجتمع

السعودية

أخبار السعودية اليوم

منوعات

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082836796_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_82dcc728b7b1730ab79429c5a297915b.jpg

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم يبلغ طولها 51.3 سنتيمتر، وتم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.وتابعت الهيئة أنه "لا تزال تجرى الدراسات لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه الفأس اليدوي".وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن "الاكتشاف الحديث يعد واحدا فقط من بين أكثر من 12 أداة حجرية مشابهة، وتعود جميعها إلى العصر الحجري القديم".ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف المزيد من البحث العلمي، عن تفاصيل إضافية حول أصول ووظيفة هذه الأدوات، والأشخاص الذين صنعوها منذ مئات آلاف السنين".ويعد موقع "قُرح" أحد المواقع التاريخية، التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترات الإسلامية المبكرة، وكانت من أهم المواقع الحضرية في الجزيرة العربية، وتكتنز بالأسرار والشواهد التاريخية والأثرية، وبلغت في فترة ماضية نموا وازدهارا تبوأت خلاله مكانتها في القرون الأول للإسلام كذلك.

https://sputnikarabic.ae/20231103/اكتشاف-أثري-جديد-يتوقع-أن-يلقي-بالضوء-على-تغيرات-تاريخية-حدثت-في-مصر-خلال-أوقات-مضطربة-1082778225.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار