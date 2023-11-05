https://sputnikarabic.ae/20231105/الصين-ترد-على-تهديدات-بايدن-حول-آكل-النمل-الحرشفي-1082823011.html

الصين ترد على تهديدات بايدن حول آكل النمل الحرشفي

الصين ترد على تهديدات بايدن حول آكل النمل الحرشفي

قالت السفارة الصينية في واشنطن إنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تفسد سمعة بكين باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي النادرة؛ فالصين تفي بالتزاماتها... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T06:03+0000

2023-11-05T06:03+0000

2023-11-05T06:03+0000

العالم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو، لوكالة "سبوتنيك": "تعترض الصين بشكل قاطع على محاولات استخدام مسألة حماية حيوانات البنغولين من أجل الإضرار بسمعة جمهورية الصين الشعبية".وأكد أن جمهورية الصين الشعبية تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع ومنع التهريب والاتجار غير المشروع بحيوان البنغولين.وأضاف الدبلوماسي أن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ خطوات عملية قائمة على العلم لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.وكان وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، بإنقاذ حيوانات البنغولين من الانقراض من خلال إصدار أمر للصين بالتوقف عن استيراد واستخدام الثدييات الحرشفية الوحيدة في العالم للأغراض الطبية، بما في ذلك تحت التهديد بفرض عقوبات، حيث تحظى حراشف البنغولين بتقدير كبير في الطب التقليدي. وفي إشعار إلى الكونغرس، كتب بايدن أن الحيوانات يتم أسرها وتهريبها بمعدل أعلى من "وحيد القرن والفيلة والنمور مجتمعة"، وأمر بأن تقوم الصين "بإغلاق السوق المحلية بالكامل لحيوانات البنغولين وأجزاء من أجسامها"، وكذلك "إزالتها بالكامل من القائمة الوطنية للأدوية المعتمدة". وأوضح بايدن أنه يتوقع النتائج بحلول نهاية العام وهدد بفرض قيود تجارية على الصين.

https://sputnikarabic.ae/20230911/بايدن-يقول-إنه-لا-يتطلع-إلى-احتواء-الصين-لكنها-بدأت-في-تغيير-قواعد-اللعبة-1080893409.html

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