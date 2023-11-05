https://sputnikarabic.ae/20231105/القسام-تستهدف-بئر-السبع-بالصواريخ-1082842958.html
"القسام" تستهدف بئر السبع بالصواريخ
"القسام" تستهدف بئر السبع بالصواريخ
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T15:31+0000
2023-11-05T15:31+0000
2023-11-05T15:31+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وقال الجناح العسكري لـ"حماس" في بيان: "أطلقت كتائب القسام قذيفة صاروخية على بئر السبع المحتلة، ردًا على مذبحة المدنيين".ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، مقطعًا لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه إسرائيل، ردًا على القصف العنيف والمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع، في أوقات متقاربة؛ مدخل الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في تصريح نُشر على موقع الأمم المتحدة: "مصدوم بشدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى، قرب مستشفى الشفاء في غزة، والذي أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".
https://sputnikarabic.ae/20231105/استمرار-قصف-إسرائيل-للمدارس-وقتل-المدنيين-في-غزة-قطر-استمرار-القصف-يعقد-جهود-إطلاق-سراح-الرهائن-1082841232.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
"القسام" تستهدف بئر السبع بالصواريخ
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية.
وقال الجناح العسكري لـ"حماس" في بيان: "أطلقت كتائب القسام قذيفة صاروخية على بئر السبع المحتلة، ردًا على مذبحة المدنيين".
ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، مقطعًا لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه إسرائيل
، ردًا على القصف العنيف والمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع، في أوقات متقاربة؛ مدخل الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في تصريح نُشر على موقع الأمم المتحدة: "مصدوم بشدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى، قرب مستشفى الشفاء في غزة، والذي أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".