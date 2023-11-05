https://sputnikarabic.ae/20231105/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للأسلحة-في-مطاري-دنيبر-وميرغورود-1082835006.html
القوات الروسية تدمر مستودعات للأسلحة في مطاري دنيبر وميرغورود
القوات الروسية تدمر مستودعات للأسلحة في مطاري دنيبر وميرغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة في كل من مطاري دنيبر وميرغورود التابعين لقوات كييف. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:18+0000
2023-11-05T12:18+0000
2023-11-05T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أن الطيران الروسي قصف 133 موقعا تابعا للقوات الأوكرانية خلا 24 الساعة الماضية، بما في ذلك مستودعات للصواريخ الجوية في دنيبروبيتروفسك.كما تم تدمير مستودع للأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في مطار دنيبر، وكذلك تدمير معدات للطيران في مطار ميرغورود.وفي الوقت نفسه، اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية 13 صاروخًا من طراز "كروز"، وصاروخًا مضادًا للسفن من نوع "ستورم شادو" و"نبتون"، كما أسقطت 17 طائرة من دون طيار.وكما جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، أنه على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء 77 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك. وضربت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 28 وللواء 54 الميكانيكيين ولواء الهجوم الجبلي 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الكرملين-الأزمة-الأوكرانية-تحمل-الغرب-أعباء-مادية-وسياسية-والدعم-لن-يستمر-طويلا-1082834540.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات للأسلحة في مطاري دنيبر وميرغورود
12:18 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة في كل من مطاري دنيبر وميرغورود التابعين لقوات كييف.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أن الطيران الروسي قصف 133 موقعا تابعا للقوات الأوكرانية خلا 24 الساعة الماضية، بما في ذلك مستودعات للصواريخ الجوية في دنيبروبيتروفسك.
كما تم تدمير مستودع للأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في مطار دنيبر، وكذلك تدمير معدات للطيران في مطار ميرغورود.
وفي الوقت نفسه، اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية 13 صاروخًا من طراز "كروز"، وصاروخًا مضادًا للسفن من نوع "ستورم شادو" و"نبتون"، كما أسقطت 17 طائرة من دون طيار.
وكما جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، أنه على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء 77 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك. وضربت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 28 وللواء 54 الميكانيكيين ولواء الهجوم الجبلي 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.