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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-مباشرة-على-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-فيديو-1082826245.html
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة على مواقع عسكرية أوكرانية في خيرسون... فيديو
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة على مواقع عسكرية أوكرانية في خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع أوكرانية في اتجاه خيرسون. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T08:24+0000
2023-11-05T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تواصل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية من طراز "دي-20"، التابعة لوحدات المدفعية من قوات مجموعة "دنيبر"، تدمير المواقع ومراكز القيادة للأوكرانيين في اتجاه خيرسون. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لتعطيل تناوب المسلحين. عطل طاقم المدفعية تحركات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والاحتياطيات المناسبة على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر. اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، مواقع العدو، ثم تم إطلاق قذائف عيار 152 ملم على مدى يزيد عن 17 كيلومترًا. وفي هذه الحالة يصل معدل إطلاق النار إلى خمس قذائف في الدقيقة. يحرم التنفيذ الفعال والدقيق للمهام النارية العدو من فرصة تعويض الخسائر على خط المواجهة القتالي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة على مواقع عسكرية أوكرانية في خيرسون... فيديو

08:24 GMT 05.11.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع أوكرانية في اتجاه خيرسون.
تواصل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية من طراز "دي-20"، التابعة لوحدات المدفعية من قوات مجموعة "دنيبر"، تدمير المواقع ومراكز القيادة للأوكرانيين في اتجاه خيرسون.
وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لتعطيل تناوب المسلحين. عطل طاقم المدفعية تحركات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والاحتياطيات المناسبة على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، مواقع العدو، ثم تم إطلاق قذائف عيار 152 ملم على مدى يزيد عن 17 كيلومترًا. وفي هذه الحالة يصل معدل إطلاق النار إلى خمس قذائف في الدقيقة. يحرم التنفيذ الفعال والدقيق للمهام النارية العدو من فرصة تعويض الخسائر على خط المواجهة القتالي.
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Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو06:30 GMT
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