https://sputnikarabic.ae/20231105/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-مباشرة-على-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-فيديو-1082826245.html
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة على مواقع عسكرية أوكرانية في خيرسون... فيديو
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة على مواقع عسكرية أوكرانية في خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع أوكرانية في اتجاه خيرسون. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T08:24+0000
2023-11-05T08:24+0000
2023-11-05T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تواصل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية من طراز "دي-20"، التابعة لوحدات المدفعية من قوات مجموعة "دنيبر"، تدمير المواقع ومراكز القيادة للأوكرانيين في اتجاه خيرسون. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لتعطيل تناوب المسلحين. عطل طاقم المدفعية تحركات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والاحتياطيات المناسبة على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر. اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، مواقع العدو، ثم تم إطلاق قذائف عيار 152 ملم على مدى يزيد عن 17 كيلومترًا. وفي هذه الحالة يصل معدل إطلاق النار إلى خمس قذائف في الدقيقة. يحرم التنفيذ الفعال والدقيق للمهام النارية العدو من فرصة تعويض الخسائر على خط المواجهة القتالي.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة على مواقع عسكرية أوكرانية في خيرسون... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع أوكرانية في اتجاه خيرسون.
تواصل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية من طراز "دي-20"، التابعة لوحدات المدفعية من قوات مجموعة "دنيبر"، تدمير المواقع ومراكز القيادة للأوكرانيين في اتجاه خيرسون.
وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لتعطيل تناوب المسلحين. عطل طاقم المدفعية تحركات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والاحتياطيات المناسبة على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، مواقع العدو، ثم تم إطلاق قذائف عيار 152 ملم على مدى يزيد عن 17 كيلومترًا. وفي هذه الحالة يصل معدل إطلاق النار إلى خمس قذائف في الدقيقة. يحرم التنفيذ الفعال والدقيق للمهام النارية العدو من فرصة تعويض الخسائر على خط المواجهة القتالي.