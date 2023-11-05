https://sputnikarabic.ae/20231105/بعد-جدل-واسع-ما-حقيقة-إرسال-مساعدات-منتهية-الصلاحية-من-مصر-إلى-غزة-1082825240.html

بعد جدل واسع… ما حقيقة إرسال مساعدات منتهية الصلاحية من مصر إلى غزة

بعد جدل واسع… ما حقيقة إرسال مساعدات منتهية الصلاحية من مصر إلى غزة

أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل جدلا واسعا، والتي تزعم إمداد قطاع ‏غزة، ببسكويت منتهي الصلاحية، ضمن المساعدات الإنسانية الواردة إليهم من معبر رفح... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T07:25+0000

2023-11-05T07:25+0000

2023-11-05T07:25+0000

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مصر

منظمة الأمم المتحدة

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082325569_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79a9986313a2e6741f8d41cf99c8c6f0.jpg

ونفى مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، أمس السبت، حقيقة هذه الفيديوهات، مؤكدا في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه عندما تحقق من الأمر اكتشف أنها قديمة.وردا على أحد الفيديوهات، المتعلق بالشاحنة الخاصة بشحنة البسكويت، قال الجيلاني إنه بالفعل كان هناك شاحنة، لكنها تخص منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة.وتابع موضحا أن البسكويت غير منتهي الصلاحية، ويتبقى له شهر واحد، و"هذا الأمر عادي في الأزمات والكوارث"، وفق قوله.وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، في تصريحاته للبرنامج، أن "هناك دائما أشخاص تصطاد في الماء العكر، وطابور خامس".من ناحيته، أوضح برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في بيان له، أن البسكويت التابع لها ودخل إلى قطاع غزة، صالح للأكل للأسابيع المذكورة على العبوات حتى أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويتوقع أن يتم توزيعه وتناوله قبل هذا التاريخ.وتابع البرنامج أن "البسكويت مثالي لحالات الطوارئ، إذ تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي