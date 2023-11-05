https://sputnikarabic.ae/20231105/بلينكن-يزور-أنقرة-وأردوغان-يذهب-بجولة-إلى-المناطق-النائية-1082844176.html

بلينكن يزور أنقرة وأردوغان يذهب بجولة إلى المناطق النائية

بلينكن يزور أنقرة وأردوغان يذهب بجولة إلى المناطق النائية

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه سيكمل جولته المحلية المقررة غدا الاثنين، ما يجعل من الصعب أن يلتقي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T16:07+0000

2023-11-05T16:07+0000

2023-11-05T16:07+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

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ومن المفترض وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات، يوم غد الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأبدى المسؤولون الأمريكيون الذين يرافقون بلينكن تفاؤلاً بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.ووصف أردوغان المجازر الإسرائيلية في غزة بـ"الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير"، مضيفا أنه سيزور قرية آيدر شمال شرقي تركيا، يوم غد الاثنين، فيما يجري بلينكن محادثات مع فيدان في أنقرة.واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل و"حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231105/خامنئي-يلتقي-مع-هنية-ويقول-إن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-تتم-بدعم-من-أمريكا-ودول-غربية-1082842066.html

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سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي