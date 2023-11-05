https://sputnikarabic.ae/20231105/بلينكن-يزور-أنقرة-وأردوغان-يذهب-بجولة-إلى-المناطق-النائية-1082844176.html
بلينكن يزور أنقرة وأردوغان يذهب بجولة إلى المناطق النائية
بلينكن يزور أنقرة وأردوغان يذهب بجولة إلى المناطق النائية
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه سيكمل جولته المحلية المقررة غدا الاثنين، ما يجعل من الصعب أن يلتقي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T16:07+0000
2023-11-05T16:07+0000
2023-11-05T16:07+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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ومن المفترض وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات، يوم غد الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأبدى المسؤولون الأمريكيون الذين يرافقون بلينكن تفاؤلاً بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.ووصف أردوغان المجازر الإسرائيلية في غزة بـ"الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير"، مضيفا أنه سيزور قرية آيدر شمال شرقي تركيا، يوم غد الاثنين، فيما يجري بلينكن محادثات مع فيدان في أنقرة.واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل و"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231105/خامنئي-يلتقي-مع-هنية-ويقول-إن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-تتم-بدعم-من-أمريكا-ودول-غربية-1082842066.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
بلينكن يزور أنقرة وأردوغان يذهب بجولة إلى المناطق النائية
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صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه سيكمل جولته المحلية المقررة غدا الاثنين، ما يجعل من الصعب أن يلتقي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أثناء زيارة الأخير لتركيا.
ومن المفترض وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات، يوم غد الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وأبدى المسؤولون الأمريكيون الذين يرافقون بلينكن تفاؤلاً بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.
ووصف أردوغان المجازر الإسرائيلية في غزة بـ"الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير"، مضيفا أنه سيزور قرية آيدر شمال شرقي تركيا، يوم غد الاثنين، فيما يجري بلينكن محادثات مع فيدان في أنقرة.
وأكد أردوغان: "سأذهب إلى آيدر غدا الاثنين لأرى التحول الحضري في المنطقة النائية".
واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور
، وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل و"حماس".