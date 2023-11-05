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https://sputnikarabic.ae/20231105/بن-غفير-يتخذ-قرارا-جديدا-مع-أعضاء-حزبه-بعد-تصريحات-وزير-التراث-بشأن-إلقاء-قنبلة-نووية-على-غزة-1082845021.html
بن غفير يتخذ قرارا جديدا مع أعضاء حزبه بعد تصريحات وزير التراث بشأن إلقاء "قنبلة نووية" على غزة
بن غفير يتخذ قرارا جديدا مع أعضاء حزبه بعد تصريحات وزير التراث بشأن إلقاء "قنبلة نووية" على غزة
اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرارا جديدا مع أعضاء حزبه بعد تصريح وزير التراث، عميحاي إلياهو، بشأن ضرب غزة بـ"قنبلة نووية". 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T16:19+0000
2023-11-05T16:19+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" قد قرر حظر أعضاء حزبه من إجراء المقابلات أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.وردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".وأضاف أن شمال قطاع غزة ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حركة "حماس" الفلسطينية "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض"، بحسب قوله.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى

بن غفير يتخذ قرارا جديدا مع أعضاء حزبه بعد تصريحات وزير التراث بشأن إلقاء "قنبلة نووية" على غزة

16:19 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرارا جديدا مع أعضاء حزبه بعد تصريح وزير التراث، عميحاي إلياهو، بشأن ضرب غزة بـ"قنبلة نووية".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" قد قرر حظر أعضاء حزبه من إجراء المقابلات أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.
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وردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".
كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".
وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".
وأضاف أن شمال قطاع غزة ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حركة "حماس" الفلسطينية "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض"، بحسب قوله.
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ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
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