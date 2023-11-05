عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/جنرال-إسرائيلي-سابق-الحرب-البرية-في-غزة-ليست-نزهة-وعلينا-دفع-ثمنها-1082839184.html
جنرال إسرائيلي سابق: الحرب البرية في غزة ليست نزهة وعلينا دفع ثمنها
جنرال إسرائيلي سابق: الحرب البرية في غزة ليست نزهة وعلينا دفع ثمنها
قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي تحقيق النصر في قطاع غزة دون تدمير أنفاق حركة "حماس". 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T13:47+0000
2023-11-05T13:47+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082698062_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_aa30baf59d4de1c68f6cc2e512b99907.jpg
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ "12"، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية "أمان"، أن الحرب البرية في قطاع غزة ليست نزهة في حديقة، وعلى الجيش الإسرائيلي دفع ثمنها الباهظ.وأوضح الجنرال هايمان أن الأنفاق إحدى المشكلات التي تواجه الجيش في قطاع غزة، وأنه لا بد لقواته من تدمير تلك الأنفاق وتحويلها إلى أفخاخ لحركة حماس، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستكون مختلفة بعد "السبت الأسود"، ويقصد به السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما قامت حركة "حماس" بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم نفسه.وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيليين حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحًا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/جنرال-إسرائيلي-سابق-الدخول-إلى-قلب-غزة-سيكلفنا-الكثير-من-القتلى-1082829464.html
https://sputnikarabic.ae/20231105/الرئيس-الفلسطيني-ما-يحدث-في-غزة-إبادة-جماعية-1082837559.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082698062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d235076bb8678f5f7acb7362ebb39428.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

جنرال إسرائيلي سابق: الحرب البرية في غزة ليست نزهة وعلينا دفع ثمنها

13:47 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبرTelegramNabd
قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي تحقيق النصر في قطاع غزة دون تدمير أنفاق حركة "حماس".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ "12"، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية "أمان"، أن الحرب البرية في قطاع غزة ليست نزهة في حديقة، وعلى الجيش الإسرائيلي دفع ثمنها الباهظ.
وأوضح الجنرال هايمان أن الأنفاق إحدى المشكلات التي تواجه الجيش في قطاع غزة، وأنه لا بد لقواته من تدمير تلك الأنفاق وتحويلها إلى أفخاخ لحركة حماس، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستكون مختلفة بعد "السبت الأسود"، ويقصد به السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما قامت حركة "حماس" بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم نفسه.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى
09:55 GMT
وفي سياق متصل، حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.
وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيليين حال الدخول إلى عمق قطاع غزة، موضحًا أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"
13:14 GMT
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала