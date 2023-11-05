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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/جنرال-إسرائيلي-سابق-الدخول-إلى-قلب-غزة-سيكلفنا-الكثير-من-القتلى-1082829464.html
جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى
جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى
حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T09:55+0000
2023-11-05T09:55+0000
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وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة.وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/القسام-تعلن-تدمير-دبابتين-إسرائيليتين-متوغلتين-جنوب-غرب-تل-الهوى-عاجل-1082828164.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى

09:55 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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حذر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمق غزة، بدعوى أنه سيسقط الكثير من القتلى خلال الحرب البرية على القطاع.
وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أكد من خلالها أنه سيسقط الكثير من القتلى الإسرائيلي حال الدخول إلى عمق قطاع غزة.
سيطرة عناصر من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
"القسام" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى
09:26 GMT
وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أنه كلما طالت فترة بقاء الجيش الإسرائيلي ستتكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن ازدياد الخوف من حدوث انفجار للوضع في الضفة الغربية.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
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