https://sputnikarabic.ae/20231105/جون-فويت-يرد-بشدة-على-ابنته-أنجلينا-جولي-بعد-انتقادها-إسرائيل-1082837722.html

جون فويت يرد بشدة على ابنته أنجلينا جولي بعد انتقادها إسرائيل

جون فويت يرد بشدة على ابنته أنجلينا جولي بعد انتقادها إسرائيل

ردّ الممثل الأميركي الشهير جون فويت، على ابنته النجمة أنجلينا جولي، بعد انتقادها لإسرائيل وحديثها عن الوضع الإنساني في غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T13:17+0000

2023-11-05T13:17+0000

2023-11-05T13:57+0000

مجتمع

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

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وانتقد والد الممثلة أنجلينا جولي، موقف ابنته من حرب إسرائيل على قطاع غزة، والذي كان على شكل اتهام لإسرائيل بـ"قصف السكان المحاصرين بصورة متعمدة"، و"المحرومين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية"، وفي ذلك انتهاك للقانون الإنساني، على حسب تعبيرها.ودعا ابنته أنجلينا جولي إلى إعادة تقييم رأيها بشأن دور إسرائيل في الحرب، قائلاً: "حماس تدمر شعبها، وليس إسرائيل".وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم