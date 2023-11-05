https://sputnikarabic.ae/20231105/جون-فويت-يرد-بشدة-على-ابنته-أنجلينا-جولي-بعد-انتقادها-إسرائيل-1082837722.html
جون فويت يرد بشدة على ابنته أنجلينا جولي بعد انتقادها إسرائيل
جون فويت يرد بشدة على ابنته أنجلينا جولي بعد انتقادها إسرائيل
ردّ الممثل الأميركي الشهير جون فويت، على ابنته النجمة أنجلينا جولي، بعد انتقادها لإسرائيل وحديثها عن الوضع الإنساني في غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T13:17+0000
2023-11-05T13:17+0000
2023-11-05T13:57+0000
مجتمع
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وانتقد والد الممثلة أنجلينا جولي، موقف ابنته من حرب إسرائيل على قطاع غزة، والذي كان على شكل اتهام لإسرائيل بـ"قصف السكان المحاصرين بصورة متعمدة"، و"المحرومين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية"، وفي ذلك انتهاك للقانون الإنساني، على حسب تعبيرها.ودعا ابنته أنجلينا جولي إلى إعادة تقييم رأيها بشأن دور إسرائيل في الحرب، قائلاً: "حماس تدمر شعبها، وليس إسرائيل".وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
جون فويت يرد بشدة على ابنته أنجلينا جولي بعد انتقادها إسرائيل
13:17 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 13:57 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
ردّ الممثل الأميركي الشهير جون فويت، على ابنته النجمة أنجلينا جولي، بعد انتقادها لإسرائيل وحديثها عن الوضع الإنساني في غزة.
وانتقد والد الممثلة أنجلينا جولي، موقف ابنته من حرب إسرائيل على قطاع غزة، والذي كان على شكل اتهام لإسرائيل بـ"قصف السكان المحاصرين بصورة متعمدة"، و"المحرومين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية"، وفي ذلك انتهاك للقانون الإنساني، على حسب تعبيرها.
وقال فويت إنه يشعر بـ"بخيبة أمل"، لأن ابنته لا تفهم أن هدف "حماس" هو "إبادة أرض اليهود"، وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "على الجيش الإسرائيلي أن يحمي هذه الأرض".
ودعا ابنته أنجلينا جولي إلى إعادة تقييم رأيها بشأن دور إسرائيل في الحرب، قائلاً: "حماس تدمر شعبها، وليس إسرائيل".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.