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"حزب الله" يضرب كريات شمونة ردا على قصف لجنوب لبنان
"حزب الله" يضرب كريات شمونة ردا على قصف لجنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، ضرب بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل بعدة صواريخ غراد، ردا على قصف إسرائيلي استهدفت جنوبي لبنان. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T19:44+0000
2023-11-05T19:44+0000
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وصرّح "حزب الله" بأن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات هي جريمة بشعة، موضحا أن "القصف جاء ردا على هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل".أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان.وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناتا - عيترون في قضاء بنت جبيل".وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بمقتل إسرائيلي، اليوم الأحد، في غارة شنها "حزب الله" اللبناني، دون أن يحدد هوية الشخص.وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.
https://sputnikarabic.ae/20231105/ميقاتي-جريمة-إسرائيل-في-جنوب-لبنان-وصمة-عار-جديدة-لن-تمر-مرور-الكرام-1082848990.html
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أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, العالم العربي

"حزب الله" يضرب كريات شمونة ردا على قصف لجنوب لبنان

19:44 GMT 05.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، ضرب بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل بعدة صواريخ غراد، ردا على قصف إسرائيلي استهدفت جنوبي لبنان.
وصرّح "حزب الله" بأن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات هي جريمة بشعة، موضحا أن "القصف جاء ردا على هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل".
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان.
وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناتا - عيترون في قضاء بنت جبيل".

وتابعت: "أن سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الأولى يقودها الصحافي سمير عبد الحسين أيوب، وخلفه سيارة تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي (ابنة أخت الصحافي) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بمقتل إسرائيلي، اليوم الأحد، في غارة شنها "حزب الله" اللبناني، دون أن يحدد هوية الشخص.
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
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وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.
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