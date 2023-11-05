https://sputnikarabic.ae/20231105/حزب-الله-يضرب-كريات-شمونة-ردا-على-قصف-لجنوب-لبنان-1082850068.html
"حزب الله" يضرب كريات شمونة ردا على قصف لجنوب لبنان
"حزب الله" يضرب كريات شمونة ردا على قصف لجنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، ضرب بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل بعدة صواريخ غراد، ردا على قصف إسرائيلي استهدفت جنوبي لبنان. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T19:44+0000
2023-11-05T19:44+0000
2023-11-05T19:44+0000
أخبار حزب الله
لبنان
اسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed8e9926cd8fec5fa6f87eb736aa45f0.jpg
وصرّح "حزب الله" بأن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات هي جريمة بشعة، موضحا أن "القصف جاء ردا على هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل".أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان.وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناتا - عيترون في قضاء بنت جبيل".وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بمقتل إسرائيلي، اليوم الأحد، في غارة شنها "حزب الله" اللبناني، دون أن يحدد هوية الشخص.وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.
https://sputnikarabic.ae/20231105/ميقاتي-جريمة-إسرائيل-في-جنوب-لبنان-وصمة-عار-جديدة-لن-تمر-مرور-الكرام-1082848990.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69402e6872347e59568db771fe7d93ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, العالم العربي
"حزب الله" يضرب كريات شمونة ردا على قصف لجنوب لبنان
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، ضرب بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل بعدة صواريخ غراد، ردا على قصف إسرائيلي استهدفت جنوبي لبنان.
وصرّح "حزب الله" بأن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات هي جريمة بشعة، موضحا أن "القصف جاء ردا على هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل".
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان.
وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة
، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناتا - عيترون في قضاء بنت جبيل".
وتابعت: "أن سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الأولى يقودها الصحافي سمير عبد الحسين أيوب، وخلفه سيارة تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي (ابنة أخت الصحافي) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية".
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بمقتل إسرائيلي، اليوم الأحد، في غارة شنها "حزب الله" اللبناني، دون أن يحدد هوية الشخص.
وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض
المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض
، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.