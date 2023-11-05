https://sputnikarabic.ae/20231105/حماس-تدعو-الأمم-المتحدة-للتحقيق-في-استخدام-مستشفيات-غزة-كمواقع-للمقاومة-1082846311.html
"حماس" تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام مستشفيات غزة كمواقع للمقاومة
"حماس" تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام مستشفيات غزة كمواقع للمقاومة
أصدرت حركة حماس، اليوم الأحد، بيانا دعت فيه الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في قطاع غزة والتحقق من ادعاءات إسرائيل حول استخدامها مواقع... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T17:22+0000
2023-11-05T17:22+0000
2023-11-05T17:22+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الأحد، أن حركة حماس الفلسطينية تستغل المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها.وذكر أن "حماس تستغل المستشفى الإندونيسي لإخفاء مقراتها ومنشآتها تحت الأرض"، مؤكدًا أنها "تستخدم المدنيين دروعا بشرية".ورد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على هذه التصريحات، واصفًا إياها بأنها "مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسحب من الغازات السامة.وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سُحب من المواد السامة".
https://sputnikarabic.ae/20231105/السلطات-الفلسطينية-إسرائيل-تكثف-من-هجماتها-بالقنابل-الفوسفورية-على-غزة-1082845208.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
"حماس" تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام مستشفيات غزة كمواقع للمقاومة
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أصدرت حركة حماس، اليوم الأحد، بيانا دعت فيه الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في قطاع غزة والتحقق من ادعاءات إسرائيل حول استخدامها مواقع للمقاومة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الأحد، أن حركة حماس الفلسطينية تستغل المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها.
وأوضح هاغاري في مؤتمر صحفي، أن "حماس تستخدم المستشفيات لأغراض إرهابية"، مضيفًا أن الحركة "تستغل المستشفيات لإخفاء آلتها الحربية".
وذكر أن "حماس تستغل المستشفى الإندونيسي لإخفاء مقراتها ومنشآتها تحت الأرض"، مؤكدًا أنها "تستخدم المدنيين دروعا بشرية".
وتابع: "نحن في حرب مع حماس وليس مع المدنيين في غزة، ودعَونا المدنيين للانتقال إلى الجنوب بعيدًا عن مراكز حماس".
ورد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على هذه التصريحات، واصفًا إياها بأنها "مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".
وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض
، ما تسبب في حرائق وسحب من الغازات السامة.
وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سُحب من المواد السامة".