https://sputnikarabic.ae/20231105/دراسة-تحذر-من-اختفاء-ملح-الأرض-1082835799.html

دراسة تحذر من اختفاء "ملح الأرض"

دراسة تحذر من اختفاء "ملح الأرض"

كشفت دراسة جديدة أن النشاط البشري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، سوف يؤثر أيضًا تأثيرًا ضارًا للغاية على دورة الملح الطبيعية للكوكب. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T12:36+0000

2023-11-05T12:36+0000

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علوم

الصحة

منوعات

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وجمع باحثون من جامعة ميريلاند، وجامعة كونيتيكت، وفيرجينيا للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى خبراتهم لتوثيق ما وصفوه بأنه "تهديد وجودي" لإمدادات المياه العذبة.وقد نظر الفريق في مجموعة متنوعة من الأملاح المختلفة وفي مجموعة من البيئات المختلفة، بما في ذلك تركيزات الملح في الأنهار وفي التربة. بعض الأحداث، مثل جفاف البحيرات، تزيد من تركيزات الملح في الهواء.ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نحو 2.5 مليار فدان من التربة في جميع أنحاء العالم قد تأثرت بالتملح الذي يسببه الإنسان، وأن الملح المستخدم في إزالة الجليد من الطرق يجد طريقه أيضًا إلى الهواء.تعد الملوحة المتزايدة لمصادر المياه العذبة واحدة من أكبر المخاوف. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العثور على ما يكفي من المياه لشرب سكان العالم يمكن أن يصبح تحديًا حقيقيًا - وذلك قبل أن نصل إلى الأضرار التي لحقت بالحيوانات الأخرى وموائلها.يقول الجيولوجي سوجاي كوشال من جامعة ميريلاند: "عندما يتراكم الكثير من الملح في الكوكب، يمكن أن يؤثر ذلك على عمل الأعضاء الحيوية أو النظم البيئية"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.تؤثر مستويات الملح على جوانب الحياة أكثر مما تعتقد، بدءًا من كمية الثلوج التي تتشكل على قمم الجبال إلى مدى احتمالية إصابتنا بأمراض الجهاز التنفسي.يقول كوشال: "إن هذه مسألة معقدة للغاية لأن الملح لا يعتبر ملوثًا أساسيًا لمياه الشرب في الولايات المتحدة، لذا فإن تنظيمه سيكون مهمة كبيرة".

https://sputnikarabic.ae/20231105/دراسة-تحذر-من-مخاطر-ارتفاع-تسوس-الأسنان-بسبب-جراحات-السمنة-1082830597.html

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