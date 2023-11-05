https://sputnikarabic.ae/20231105/روسيا-ترسل-60-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-لسكان-قطاع-غزة-1082824864.html
روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة
روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة
ستقوم طائرتان خاصتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 60 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية، إلى سكان قطاع... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T07:08+0000
2023-11-05T07:08+0000
2023-11-05T07:08+0000
روسيا
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وجاء في البيان أن "طائرتين خاصتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية ستقومان بتسليم 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة: مواد غذائية ومراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية".يُشار إلى أن الطائرة "إيل-76" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من مطار غروزني الدولي متجهة إلى مصر. وسيقوم ممثلو جمعية الهلال الأحمر المصري بإعادة توجيه المساعدات الإنسانية المستلمة إلى سكان قطاع غزة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/بلينكن-المساعدات-الإنسانية-التي-تصل-إلى-قطاع-غزة-ليست-كافية-1082814397.html
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روسيا
روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة
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ستقوم طائرتان خاصتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 60 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية، إلى سكان قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة "تلغرام" التابعة للوزارة.
وجاء في البيان أن "طائرتين خاصتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية ستقومان بتسليم 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة: مواد غذائية ومراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية".
يُشار إلى أن الطائرة "إيل-76" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من مطار غروزني الدولي متجهة إلى مصر. وسيقوم ممثلو جمعية الهلال الأحمر المصري بإعادة توجيه المساعدات الإنسانية المستلمة إلى سكان قطاع غزة.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.