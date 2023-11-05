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صحيفة كورية شمالية رسمية تحذر من "تعاون ثلاثي" سيدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية
صحيفة كورية شمالية رسمية تحذر من "تعاون ثلاثي" سيدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية
قالت صحيفة كورية شمالية، اليوم الأحد، إن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان دخل ‏‏"مرحلة خطيرة للغاية"، قد تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T09:32+0000
2023-11-05T09:33+0000
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وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الرئيسية في كوريا الشمالية، أنه "لا يمكن لأحد أن يضمن أن الحملة العسكرية بين الثلاثة (دول) لا تؤدي إلى "حرب نووية وحرب عالمية ثالثة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأضافت: "لقد وضعنا أقوى استراتيجية للرد من خلال تسليح أنفسنا بالأسلحة النووية، لحماية سيادتنا ورفاهية شعبنا من الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا وأتباعها".ووصفت الصحيفة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية بأنها "دفاع عن النفس"، "لحماية أنفسنا بشكل كامل ضد دعاة الحرب لدى العدو"، و"لحماية السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب قولها.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس السبت، إن "التحرك من أجل تعزيز التحالف العسكري الثلاثي العميل بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، هو عامل محتمل يمكن أن يضع الوضع في شبه الجزيرة الكورية في مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".وفي أوائل الشهر الماضي، أجرت الدول الثلاث مناورة حظر بحري ثلاثية في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، من أجل تعزيز التنسيق الأمني ضد التهديدات الكورية الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/كوريا-الشمالية-الناتو-وتحالف-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-كيانات-شبيهة-بالسرطان-1081553496.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

صحيفة كورية شمالية رسمية تحذر من "تعاون ثلاثي" سيدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية

09:32 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 05.11.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
علم كوريا الشمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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قالت صحيفة كورية شمالية، اليوم الأحد، إن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان دخل ‏‏"مرحلة خطيرة للغاية"، قد تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية.‏
وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الرئيسية في كوريا الشمالية، أنه "لا يمكن لأحد أن يضمن أن الحملة العسكرية بين الثلاثة (دول) لا تؤدي إلى "حرب نووية وحرب عالمية ثالثة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأضافت: "لقد وضعنا أقوى استراتيجية للرد من خلال تسليح أنفسنا بالأسلحة النووية، لحماية سيادتنا ورفاهية شعبنا من الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا وأتباعها".
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة كامب ديفيد الثلاثية في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
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ووصفت الصحيفة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية بأنها "دفاع عن النفس"، "لحماية أنفسنا بشكل كامل ضد دعاة الحرب لدى العدو"، و"لحماية السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب قولها.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس السبت، إن "التحرك من أجل تعزيز التحالف العسكري الثلاثي العميل بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، هو عامل محتمل يمكن أن يضع الوضع في شبه الجزيرة الكورية في مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
وفي أوائل الشهر الماضي، أجرت الدول الثلاث مناورة حظر بحري ثلاثية في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، من أجل تعزيز التنسيق الأمني ضد التهديدات الكورية الشمالية.
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