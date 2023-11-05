https://sputnikarabic.ae/20231105/ظهور-جزيرة-جديدة-في-اليابان-من-تحت-الماء-فيديو-1082824281.html
ظهور جزيرة جديدة في اليابان من تحت الماء... فيديو
ظهور جزيرة جديدة في اليابان من تحت الماء... فيديو
أعلن خبراء من معهد أبحاث الزلازل بجامعة طوكيو عن تشكيل جزيرة جديدة يبلغ قطرها نحو 100 متر نتيجة ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزيرة آيو اليابانية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T06:43+0000
2023-11-05T06:43+0000
2023-11-05T07:04+0000
مجتمع
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وخلال عمليات الرصد الجوي التي أجريت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، تم التأكد من ثوران بركان تحت الماء في منطقة جزيرة آيو.يعتقد الخبراء أنه أثناء الثوران، عندما دخلت الصهارة مياه المحيط، حدث ما يسمى بانفجار الصهارة، حيث تم إلقاء الحجارة الضخمة من تحت سطح الماء.وعلى مقربة من موقع الثوران، تم اكتشاف جزيرة جديدة يبلغ قطرها نحو 100 متر، سطحها مغطى بالصخور البركانية، ومنطقة المياه المجاورة لها ذات لون بيج رمادي. ولهذا السبب، يعتقد الخبراء أنه مع استمرار الثوران، قد يزيد حجم الجزيرة أيضًا.تقع جزيرة آيو ضمن سلسلة جزر أوغاساوارا، على بعد آلاف الكيلومترات جنوب طوكيو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور جزيرة جديدة في اليابان من تحت الماء... فيديو
06:43 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 07:04 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
أعلن خبراء من معهد أبحاث الزلازل بجامعة طوكيو عن تشكيل جزيرة جديدة يبلغ قطرها نحو 100 متر نتيجة ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزيرة آيو اليابانية.
وخلال عمليات الرصد الجوي التي أجريت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، تم التأكد من ثوران بركان تحت الماء في منطقة جزيرة آيو.
يعتقد الخبراء أنه أثناء الثوران، عندما دخلت الصهارة مياه المحيط، حدث ما يسمى بانفجار الصهارة، حيث تم إلقاء الحجارة الضخمة من تحت سطح الماء.
وعلى مقربة من موقع الثوران، تم اكتشاف جزيرة جديدة يبلغ قطرها نحو 100 متر، سطحها مغطى بالصخور البركانية، ومنطقة المياه المجاورة لها ذات لون بيج رمادي. ولهذا السبب، يعتقد الخبراء أنه مع استمرار الثوران، قد يزيد حجم الجزيرة أيضًا.
تقع جزيرة آيو ضمن سلسلة جزر أوغاساوارا، على بعد آلاف الكيلومترات جنوب طوكيو.