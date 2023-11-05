https://sputnikarabic.ae/20231105/قطر-لا-مفاوضات-بشأن-الأسرى-الإسرائيليين-بسبب-ممارسات-حكومة-نتنياهو-في-غزة-1082832389.html

قطر: لا مفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين بسبب ممارسات حكومة نتنياهو في غزة

قطر: لا مفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين بسبب ممارسات حكومة نتنياهو في غزة

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إنه لا مفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T11:26+0000

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وأوضحت قناة العربية، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات عبدالرحمن آل ثاني جاءت خلال لقاء جمعه بنظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، في العاصمة، باريس.وشدد وزير الخارجية القطري على أن "بلاده عازمة على مواصلة جهودها للوساطة من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين".وكان ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أوضح أن "التسريبات من المفاوضات ضارة وتجعل من الصعب على الوسطاء القيام بعملهم، ونأمل أن يتم فتح معبر رفح مرة أخرى قريبا لإجلاء المدنيين من غزة".يشار إلى أنه مرّ شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231105/أول-رد-من-فلسطين-على-تصريحات-الوزير-الإسرائيلي-بشأن-ضرب-غزة-بالقنبلة-الذرية-1082831739.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار